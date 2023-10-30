Uklon планирует запустить доставку еды

Что известно

«KFC в Украине ведет переговоры с Uklon по поводу будущего партнерства», — говорится в ответе пресс-службы на запрос Forbes.

Сеть рассматривает Uklon как нового возможного агрегатора. Сейчас Uklon проходит аккредитацию в Yum! Brands — материнская компания KFC.

Сеть KFC в Украине насчитывает 56 ресторанов, из них 27 — в Киеве и области.

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