Компания Uklon, которая вскоре запустит в Украине сервис доставки еды из ресторанов, ведет переговоры по партнерству с сетью ресторанов фастфуда KFC. Об этом говорится в материале Forbes.
Uklon планирует запустить доставку еды
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Что известно
«KFC в Украине ведет переговоры с Uklon по поводу будущего партнерства», — говорится в ответе пресс-службы на запрос Forbes.
Сеть рассматривает Uklon как нового возможного агрегатора. Сейчас Uklon проходит аккредитацию в Yum! Brands — материнская компания KFC.
Сеть KFC в Украине насчитывает 56 ресторанов, из них 27 — в Киеве и области.
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