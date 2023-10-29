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29 октября 2023, 11:03 Читати українською

Euroclear заработал 3 млрд евро на замороженных российских активах

Международный депозитарий Euroclear отчитался о получении около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов. Об этом говорится в отчете Euroclear о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 года.

Международный депозитарий Euroclear отчитался о получении около 3 млрд евро процентного дохода от замороженных российских активов.
Фото: depositphotos

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«Среда высоких процентных ставок привела к резкому увеличению чистых процентных доходов, которые достигли более 3,8 миллиарда евро за первые девять месяцев года, из которых примерно 3 миллиарда евро касаются активов, связанных с российскими санкциями и контрмерами», — говорится. в сообщении.

В то же время прямые расходы депозитария, связанные с управлением подсанкционными активами, составили 34 млн. евро (по сравнению с 12 млн евро в третьем квартале 2022 года) из-за роста сложности ситуации для Euroclear и ее клиентов, а также увеличения судебных издержек.

Кроме того, международные санкции и российские контрмеры привели к потере коммерческого дохода Euroclear на 18 млн евро.

Читайте: Euroclear заработал 1,7 миллиарда евро на замороженных российских активах

Учитывая значительную сумму доходов, связанных с замороженными активами, Euroclear и дальше будет продолжать отделять доходы, связанные с санкциями против России, от основных финансовых результатов.

Прибыль от российских активов была обусловлена двумя факторами: высокими процентными ставками и суммой денежных средств, которую Euroclear обязан инвестировать. Будущие доходы будут зависеть от изменения ставок и размера инвестированных средств на фоне усиливающегося санкционного режима.

В Euroclear ожидают, что рост денежного баланса начнет стабилизироваться по мере снижения темпов накопления заблокированных платежей и погашений.

Источник: Минфин
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