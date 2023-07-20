Euroclear заработал 1,7 миллиарда евро на замороженных российских активах

Международный депозитарий Euroclear по итогам первого полугодия 2023 г. получил 1,74 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает Бизнес.Цензор.

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В отчетности компании отмечается, что такие процентные доходы обусловлены уровнем процентных ставок и суммой остатков средств, которые Euroclear обязан инвестировать.

В частности, в первом квартале 2023 года этот показатель составил 734 млн евро, за первое полугодие 2022 года — 110 млн евро, за весь прошлый год — 821 млн евро.

В то же время, совет директоров Euroclear ожидает, что темпы роста процентных доходов замедлятся во второй половине 2023 года.

Euroclear также отмечает, что Еврокомиссия рассматривает разные варианты использования доходов от заблокированных российских активов, удерживаемых финансовыми институтами, включая Euroclear, для финансирования восстановления Украины.

Депозитарий добавляет, что имеет целью минимизацию потенциальных юридических, технических и операционных рисков, которые могут возникнуть для него и его клиентов в результате реализации любых предложений Еврокомиссии.

Напомним

«Минфин» писал, что Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно полностью конфисковать замороженные российские активы и вместо этого сосредотачивается на временном использовании этих активов.