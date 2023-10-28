Хомутынник продал свою долю в агрохолдинге Kernel

Инвестиционный фонд украинского бизнесмена Виталия Хомутынника Cascade Investment Fund, владевшего 7% пакета акций Kernel, продал все акции агрохолдинга. Об этом сообщает украинская редакция Forbes.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В письменном комментарии изданию Хомутынник сообщил, что Cascade Investment Fund с 2021 года продал более трети пакета акций Kernel на публично объявленных обратных выкупах shares buy-back.

Бизнесмен добавил, что остальные акции, несмотря на почти втрое меньшую цену, фонд продал после объявленного в 2023 году делистинга.

«Это была единственная возможность получить ликвидность», — отметил Хомутынник.

По словам предпринимателя, он начал выходить из украинских активов еще до полномасштабного вторжения России.

Напомним

«Минфин» писал, что агрохолдинг Kernel после полугода переговоров договорился с кредиторами о продлении сроков уплаты тела кредита на почти год, а также о дисконте погашения в 25%.

Приглашаем на самую большую конференцию об инвестициях от Минфин — «Жить на проценты». Это уникальный шанс изучить тайны инвестиций от экспертов: самые актуальные стратегии, практические советы, а также возможность пополнить свой инвестиционный арсенал. Простыми словами о важном. Присоединяйся к нам по этой ссылке!