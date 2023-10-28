НБУ за неделю снизил продажу валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 23 по 27 октября, купил на межбанковском валютном рынке $1,55 млн и продал $676,70 млн. Чистая продажа валюты составила $675,15 млн против $735,34 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк уменьшил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $60,19 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $209,97 млн;

продал $22 613,65 млн.

Чистая продажа валюты составила $22 403,68 млн.

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