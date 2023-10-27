Коломойскому продлили арест

Шевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского еще на месяц до 2 декабря включительно. Об этом стало известно по трансляции заседания суда, сообщает ЭП.

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Решение приняла следственная судья Елена Мелешак. На продлении ареста на 2 месяца настаивала сторона обвинения. Срок предварительной меры пресечения истекал 2 ноября.

Размер залога оставили предыдущим — 3,9 млрд грн.

Судья Мелешак обязала руководство СИЗО, где Коломойский отбывает арест, организовать ему полное медицинское обследование.

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Напомним

2 сентября СБУ, БЭП и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

15 сентября Шевченковский районный суд переизбрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому, которое получило новое подозрение по трем статьям — по делу о завладении 5,8 млрд гривен. Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3 млрд 891 млн гривен.

7 сентября Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура после оглашения подозрения Игорю Коломойскому приняли меры по аресту его активов.