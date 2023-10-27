Новая почта открыла первое отделение и запустила собственную курьерскую доставку в Латвии

Латвия стала третьей страной Балтии и восьмой европейской страной, где заработало отделение и курьерская доставка Nova Post. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Подробности

Первое отделение Nova Post работает ежедневно по адресу: Рига, Tērbatas iela 30, Centra rajons, Rīga, LV-1011. В отделении можно отправить и получить документы, посылки и грузы до 100 кг.

Доставка из Украины в Латвию — от 5 суток, а стоимость составляет:

Документы — 250 грн

Посылки до 2 кг — 400 грн

Посылки до 10 кг — 600 грн

Посылки до 30 кг — 1200 грн

Грузы от 30 до 100 кг — 40 грн. за каждый килограмм.

Курьерская доставка

Также для клиентов доступна курьерская доставка Nova Post в любой адрес по всей Латвии. Вызвать курьера можно через сайт и мобильное приложение.

Доставка или забор отправки курьером по адресу — оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг или +250 грн за каждые 100 кг.

Напомним

«Минфин» писал что недавно Новая почта вышла на рынок Эстонии. Первое отделение Nova Post открылось в столице Эстонии, Таллинне.

Nova Post уже открыла 68 отделений в Латвии, Эстонии, Литве, Польше, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.