Работает с российским ВПК: НАПК внесло итальянскую Camozzi в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло итальянскую группу компаний Camozzi в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина

Как сообщили в НАПК, соответствующее решение было принято потому, что компания продолжает вести бизнес в россии, сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом, а ее завод продолжает работать на территории временно оккупированного Крыма.

Международный концерн Camozzi Group производит пневмоаппаратуру и пневмооборудование, пневмосистему и пневмоавтоматику. Компания является одним из мировых лидеров в этой области.

Она представлена в 78 странах мира, в том числе и в рф. Заводы Camozzi не прекратили свою деятельность после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Пневматическое оборудование является важной составляющей многих отраслей промышленности, поскольку оно помогает в автоматизации рабочих процессов.

Клиентами Camozzi в россии являются именно заводы ВПК агрессора, продукция которых активно используется в войне против Украины:

ОАО «Ижорские заводы»;

ОАО «Коломенский завод»;

ОАО «Силовые машины»;

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»;

холдинг «ПетрозаводскМаш».

Кроме того, итальянская Camozzi Group с начала полномасштабной агрессии рф сотрудничает с подсанкционным AT «Тихвинский вагоностроительный завод» и АО «Челябинский цинковый завод», которое контролируется подсанкционными российскими олигархами Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.

Читайте также: НАПК внесло одного из руководителей Bacardi в список кандидатов на санкции

К тому же известно, что, несмотря на российскую оккупацию, до сих пор работает «Механосборочный завод Камоцци Пневматика» в Симферополе. Впрочем, сама компания Camozzi на своем официальном сайте нигде не отмечает свою работу в Крыму, вероятно, опасаясь международного осуждения.

В россии Camozzi работает через ООО «Камоцци Пневматика», имеет 32 отделения, 500 сотрудников и 80 тыс. предприятий-клиентов. Помимо уплаты налогов в госбюджет государства-террориста компания предоставляет рабочие места россиянам, поддерживая таким образом российскую экономику и уровень занятости населения.

В Украине Camozzi Group тоже представлена. В частности, в перечне основателей юридической компании Camozzi в Украине остается гражданин россии Алексей Кистиченко, возглавляющий российское представительство Camozzi.