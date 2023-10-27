Сохранение жестких монетарных условий поддержит валютный рынок — Данилишин прокомментировал новую учетную ставку НБУ

В нынешних обстоятельствах приостановка цикла смягчения монетарной политики не является оптимальным решением, отметил экс-член Совета Национального банка Богдан Данилишин , комментируя вчерашнее решение правления НБУ по снижению учетной ставки с 20% до 16% и сохранение старых ставок по депозитным сертификатам (16% overnight и 20% — 3 месяца).

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«Определение базовой стоимости денег военной экономики должно быть вопросом взвешенного компромисса между потребностями удержания стабильности и поддержки экономики», — подчеркнул Данилишин.

Он напомнил уроки мирового опыта, из которого видно, что во время структурных кризисов стабилизационная политика центральных банков в большей степени была сосредоточена на проблемах восстановления финансового посредничества, чем на перспективах будущей инфляции. В частности, это было характерно для периодов пандемии COVID-19 и последнего энергетического кризиса в Европе.

Данилишин объяснил, что в дальнейшем дизайн монетарной политики будет сохраняться по системе «нижней границы» (учетная ставка будет равна процентной ставке депозитных сертификатов overnight), что в определенной степени облегчит правительству обслуживания тех ОВГЗ, процентная ставка которых привязана к учетной ставке НБУ.

«Решение НБУ несколько ужесточает монетарную политику, поскольку уровень инфляции в экономике стремительно снижается. Годовая инфляция по итогам сентября составила 7,1%, а по итогам года прогнозируется на уровне 5,8%, что в четыре раза ниже прошлогодних прогнозов НБУ и международных организаций. По мнению НБУ, такая политика усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и будет способствовать притоку сбережений граждан в банки.

В то же время, существенного прогресса в привлечении гривневых депозитов в банковскую систему достичь пока не удалось. За период с начала войны срочные гривневые депозиты населения реально выросли всего на 3,2%, а их доля в общих депозитах населения снизилась до 23% по сравнению с 25% в начале войны", — прокомментировал Богдан Данилишин.

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А также уточнил, что сохранение жестких монетарных условий в определенной степени поддержит валютный рынок, работающий с начала октября в режиме управляемой гибкости.

«Существенные валютные риски связаны с проблемами платежного баланса и высокого уровня долларизации экономики. Уровень долларизации экономики остается выше довоенного уровня. За время войны доля валютных финансовых активов реального сектора в его общих финансовых активах выросла до 69% (на август 2023 г.) против 65% в начале войны», — уточнил Данилишин.

Он считает, что из-за того, что нынешний уровень учетной ставки значительно превышает уровень годовой инфляции, это сдерживает развитие кредитования.

«С начала войны реальные работающие кредиты сократились на 40% (с учетом инфляции и девальвации). Кредиты в национальной валюте реально упали на 38%, а кредиты в иностранной — на 42% по отношению к довоенному периоду. Темпы падения кредитования существенно опередили темпы падения реального ВВП, который сократился лишь на 25% по отношению к довоенному периоду. То есть сокращение реального совокупного спроса частично объясняет сокращение уровня кредитования национальной экономики», — уверен экс-член Совета Нацбанка.

Эксперт заметил, что, согласно прогнозу НБУ, ключевая процентная ставка в перспективе 2023−2024 гг. также будет оставаться существенно выше уровня ожидаемой инфляции, что объясняется повышением инфляционных рисков и мерами валютной либерализации. Он считает, что это будет сдерживать привлечение заемных средств в возобновляемые инвестиционные проекты.