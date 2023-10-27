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27 октября 2023, 11:01 Читати українською

Сохранение жестких монетарных условий поддержит валютный рынок — Данилишин прокомментировал новую учетную ставку НБУ

В нынешних обстоятельствах приостановка цикла смягчения монетарной политики не является оптимальным решением, отметил экс-член Совета Национального банка Богдан Данилишин, комментируя вчерашнее решение правления НБУ по снижению учетной ставки с 20% до 16% и сохранение старых ставок по депозитным сертификатам (16% overnight и 20% — 3 месяца).

В нынешних обстоятельствах приостановка цикла смягчения монетарной политики не является оптимальным решением, отметил экс-член Совета Национального банка Богдан Данилишин, комментируя вчерашнее решение правления НБУ по снижению учетной ставки с 20% до 16% и сохранение старых ставок по депозитным сертификатам (16% overnight и 20% — 3 месяца).►Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости«Определение базовой стоимости денег военной экономики должно быть вопросом взвешенного компромисса между потребностями удержания стабильности и поддержки экономики», — подчеркнул Данилишин.
Фото: Facebook Богдана Данилишина

Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

«Определение базовой стоимости денег военной экономики должно быть вопросом взвешенного компромисса между потребностями удержания стабильности и поддержки экономики», — подчеркнул Данилишин.

Он напомнил уроки мирового опыта, из которого видно, что во время структурных кризисов стабилизационная политика центральных банков в большей степени была сосредоточена на проблемах восстановления финансового посредничества, чем на перспективах будущей инфляции. В частности, это было характерно для периодов пандемии COVID-19 и последнего энергетического кризиса в Европе.

Данилишин объяснил, что в дальнейшем дизайн монетарной политики будет сохраняться по системе «нижней границы» (учетная ставка будет равна процентной ставке депозитных сертификатов overnight), что в определенной степени облегчит правительству обслуживания тех ОВГЗ, процентная ставка которых привязана к учетной ставке НБУ.

«Решение НБУ несколько ужесточает монетарную политику, поскольку уровень инфляции в экономике стремительно снижается. Годовая инфляция по итогам сентября составила 7,1%, а по итогам года прогнозируется на уровне 5,8%, что в четыре раза ниже прошлогодних прогнозов НБУ и международных организаций. По мнению НБУ, такая политика усилит стимулы для банков в дальнейшем конкурировать за вкладчиков и будет способствовать притоку сбережений граждан в банки.

В то же время, существенного прогресса в привлечении гривневых депозитов в банковскую систему достичь пока не удалось. За период с начала войны срочные гривневые депозиты населения реально выросли всего на 3,2%, а их доля в общих депозитах населения снизилась до 23% по сравнению с 25% в начале войны", — прокомментировал Богдан Данилишин.

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А также уточнил, что сохранение жестких монетарных условий в определенной степени поддержит валютный рынок, работающий с начала октября в режиме управляемой гибкости.

«Существенные валютные риски связаны с проблемами платежного баланса и высокого уровня долларизации экономики. Уровень долларизации экономики остается выше довоенного уровня. За время войны доля валютных финансовых активов реального сектора в его общих финансовых активах выросла до 69% (на август 2023 г.) против 65% в начале войны», — уточнил Данилишин.

Он считает, что из-за того, что нынешний уровень учетной ставки значительно превышает уровень годовой инфляции, это сдерживает развитие кредитования.

«С начала войны реальные работающие кредиты сократились на 40% (с учетом инфляции и девальвации). Кредиты в национальной валюте реально упали на 38%, а кредиты в иностранной — на 42% по отношению к довоенному периоду. Темпы падения кредитования существенно опередили темпы падения реального ВВП, который сократился лишь на 25% по отношению к довоенному периоду. То есть сокращение реального совокупного спроса частично объясняет сокращение уровня кредитования национальной экономики», — уверен экс-член Совета Нацбанка.

Эксперт заметил, что, согласно прогнозу НБУ, ключевая процентная ставка в перспективе 2023−2024 гг. также будет оставаться существенно выше уровня ожидаемой инфляции, что объясняется повышением инфляционных рисков и мерами валютной либерализации. Он считает, что это будет сдерживать привлечение заемных средств в возобновляемые инвестиционные проекты.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 октября 2023, 12:03
#
Поэтому те кто работают должны расплатиться за тех кто уже не работает …
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+30
xapyga
xapyga
27 октября 2023, 12:17
#
Алексей Яковлев2 жовтня 2023, 17:37#
Я думаю в течении двух недель 46−48 «как там рубилово до конца месяца будет жесть, а бежать можно сейчас»

ты до сих пор бежишь в обменик?
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0
TAN72
TAN72
27 октября 2023, 12:52
#
Ещё не время,в дальнейшей перспективе поглядим кто куда будет бежать 😂
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0
Alex2006
Alex2006
27 октября 2023, 13:18
#
Ага, чули ми таке рік тому :)
https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193892/
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 октября 2023, 14:19
#
TAN72
«Ещё не время»

О курсе «скоро по 50» фанаты девальвации
пишут уже полтора года, поэтому вопрос:
— когда наступит время, о котором вы пишите?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 октября 2023, 15:43
#
А чему ты радуешься то? То что нацбанк решил пока поиграть в игры со спонсорами? покосить под дурачка? Так в конце месяца будет счет и спонсоры его увидят

или тому что сейчас работающие платят за вас бездельников?

Средняя девальвация за последние 27 лет — 12% годовых, с учетом сложного процента.
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
27 октября 2023, 16:42
#
А тебе то что с той девальвации,
что мечтаешь о ней чуть ли ни ежедневно…

Ну накосишь больше гривны
за свои баксы — только и всего…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 октября 2023, 16:46
#
Я помойму — 333 раза повторил одно и тоже , а ты не можешь запомнить — меня интересует РЫНОЧНЫЙ курс . Будет он маленьким или большим — все равно . А ты твердишь о девальвации . Я знаю что страна погружается в долги , экономика разрушается , у нас создана система множественного курса — даже банки имеют 3−4 курса …

это будет иметь последствия .

для меня девальвация = заплатить много налогов . не выгодно .

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0
Alex2006
Alex2006
27 октября 2023, 17:07
#
Моя порада та сама — менше читайте странуЮа, повертайтесь у реальність. Так хоча б не будете влітати з купівлею дорогого долару.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 октября 2023, 19:56
#
А что вам так нравится на этом ресурсе или сайте что вы его постоянно рекламируете ?
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