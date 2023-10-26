НБУ скорректировал параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты — купить смогут не все

Дополнительно для стимулирования дальнейшего улучшения срочной структуры банковских депозитов НБУ решил скорректировать параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты. Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Что изменится

В частности, с декабря 2023 базой для расчета лимита вложений банков в трехмесячные ДС будет исключительно прирост срочных гривневых депозитов физических лиц на срок свыше трех месяцев. Это будет стимулировать банки к активной работе с вкладчиками в направлении наращивания срочных депозитов.

Кроме того, с 3 ноября Национальный банк оставит доступ к приобретению трехмесячных ДС только тем банкам, у которых нет задолженности по долгосрочным кредитам рефинансирования.

Также Национальный банк решил снизить частоту проведения тендеров по размещению трехмесячных ДС с еженедельной до одного раза в две недели.

Следующий тендер состоится 3 ноября.