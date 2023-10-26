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26 октября 2023, 16:50 Читати українською

НБУ скорректировал параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты — купить смогут не все

Дополнительно для стимулирования дальнейшего улучшения срочной структуры банковских депозитов НБУ решил скорректировать параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Дополнительно для стимулирования дальнейшего улучшения срочной структуры банковских депозитов НБУ решил скорректировать параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты.
Фото: depositphotos

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Что изменится

В частности, с декабря 2023 базой для расчета лимита вложений банков в трехмесячные ДС будет исключительно прирост срочных гривневых депозитов физических лиц на срок свыше трех месяцев. Это будет стимулировать банки к активной работе с вкладчиками в направлении наращивания срочных депозитов.

Кроме того, с 3 ноября Национальный банк оставит доступ к приобретению трехмесячных ДС только тем банкам, у которых нет задолженности по долгосрочным кредитам рефинансирования.

Также Национальный банк решил снизить частоту проведения тендеров по размещению трехмесячных ДС с еженедельной до одного раза в две недели.

Следующий тендер состоится 3 ноября.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
TAN72
TAN72
26 октября 2023, 18:02
#
Уже проходили эти варианты, сейчас с депо все начнут снимать и в $.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 октября 2023, 19:11
#
Испугали ежа голой попой…

Да и загонять в наличную валюту
из банковских депозитов и гривневых ОВГЗ
у вас из рук вон плохо выходит…
+
0
user mf
user mf
27 октября 2023, 1:45
#
В нинішніх діях нбу хоча б видно якусь логіку, не те що за часів керування «папєрєдніка — кірюхі «, а результатом цих дій буде зниження чистих % доходів деяких банків, які просто паразитували за рахунок ДС (нехай виживуть сильніші)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
27 октября 2023, 9:05
#
Це «паразитування» вберегло банківську систему від обвалу
та неплатіжеспроможності мінімум десятка укрбанків.

За півтора року війни тільки один банк пішов на ліквідацію
з причин неплатіжоспроможності…
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