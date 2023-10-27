Курс валют на 27 октября: Доллар наличном рынке подешевел на 6 копеек, евро — на 10 копеек

В пятницу, 27 октября, на наличном рынке курс доллара снизился на 6 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 10 копеек.

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Валютный рынок

В обменниках доллар в покупке потерял 2 копейки, а в продаже не изменился. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,51−38,05 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,00, евро — 40,20−40,39 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,47−36,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,50−38,51 грн/евро.

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