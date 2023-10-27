Новый майнер от Bitmain, в Британии упростили конфискацию криптоактивов: что нового на рынке

В Великобритании приняли закон об изъятии криптовалют, полученных незаконным путем

Парламент Соединенного Королевства принял «Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности». Он расширяет возможности властей по заморозке и конфискации криптоактивов, связанных с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков.

Новые правила связаны с более ранним нормативно-правовым актом — принятым в 2002 году «Законом о доходах от преступной деятельности».

Авторы документа рассчитывают, что с расширением арсенала доступных правоохранительным органам инструментов повысится эффективность механизма и ускорится процедура изъятия цифровых валют, связанных с преступной деятельностью.

Одна из таких мер заключается в возможности проводить конфискацию без обвинительного постановления — когда есть веские доказательства использования средств в незаконных операциях.

Документ также содержит положения, которые позволяют властям изымать и другие инструменты — например, помогающие отследить «преступные» криптоактивы.

Законопроект еще должен получить королевское одобрение, чтобы стать законом.

Bitmain представила новый майнер мощностью 190 TH/s

Компания-производитель устройств для добычи криптовалют Bitmain выпустила майнер Antminer T21 со скоростью хеширования 190 TH/s при показателе энергоэффективности 19 J/T.

Устройство предназначено для добычи криптовалют на алгоритме SHA-256, включая биткоин, Bitcoin Cash и Bitcoin SV.

Модель доступна для предзаказа на сайте компании, продажи начнутся в первом квартале 2024 года.

Кроме того, Bitmain представила новый план защиты от колебаний цены биткоина. Инициатива гарантирует, что клиенты получат возмещение, если курс первой криптовалюты упадет ниже определенного уровня в период страхования.

План предполагает разную продолжительность защиты — от месяца до полугода. При этом выплаты производятся моментально.

SEC грозят иски в случае отклонения биткоин-ETF — JPMorgan

Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откажется одобрить заявки на спотовые биржевые фонды на основе первой криптовалюты, то «может спровоцировать множество судебных исков», считают эксперты JPMorgan. Об этом сообщает The Block.

«Мы считаем, что новая юридическая тяжба по вопросу запуска спотовых биткоин-ETF — это не то, с чем SEC захочет снова столкнуться», — отметил управляющий директор компании Николаос Панигирцоглу.

По его мнению, негативный сценарий маловероятен, но «возможен».

В отчете сказано, что управляющие активами, похоже, добились прогресса в сотрудничестве с Комиссией по технической стороне вопроса и внесении поправок в документы, проясняющие положения о манипулировании рынком и объединении клиентских средств.

По словам аналитиков, недавний взлет биткоина до $35 000 «подпитывался институциональным спросом», в отличие от наблюдаемых в предыдущих кварталах показателей розничной торговли.

«Например, наша позиция по биткоин-фьючерсам на Чикагской торговой бирже, которая используется в основном институциональными инвесторами, резко выросла за последнюю неделю, поднявшись не только до самого высокого уровня этого года, но и до уровней, последний раз наблюдавшихся в августе 2022 года», — подчеркнули аналитики.

При этом в JPMorgan добавили, что эквивалентная Ethereum-позиция остается «сдержанной».

В следующем году Турция планирует ввести налог на криптовалюты — СМИ

Правительство Турции планирует ввести налог на криптовалюты в следующем году и завершит исследование, чтобы определить цифровые активы в турецкой правовой системе. Это отражено в годовом плане президента страны на 2024 год, сообщает Webtekno.

В нем указывается несколько положений, имеющие отношение к криптовалютам. В частности, что касается налогообложения цифровых виртуальных активов, будут завершены исследования для определения этих активов в правовой системе Турции.

Таким образом, криптоактивы, будут четко определены, и те, кто торгует криптовалютами, будут облагаться налогом на прибыль, которую они получают от них.

Стоит отметить, что в Турции выросло количество криптовалютных инвесторов.

Согласно последнему отчету криптовалютной биржи KuCoin, более половины взрослого населения Турции обратилось к криптовалютам, стремясь защитить свое богатство и сбережения от быстрой инфляции и девальвации валюты.

52% турецких граждан в возрасте от 18 до 60 лет инвестировали в криптовалюты, что на 12% больше, чем 40% в ноябре 2021 года. Этот рост особенно заметен среди женщин (47%).