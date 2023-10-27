Новый майнер от Bitmain, в Британии упростили конфискацию криптоактивов: что нового на рынке

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 октября 2023, 11:29 Читати українською

Новый майнер от Bitmain, в Британии упростили конфискацию криптоактивов: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

В Великобритании приняли закон об изъятии криптовалют, полученных незаконным путем

Парламент Соединенного Королевства принял «Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности». Он расширяет возможности властей по заморозке и конфискации криптоактивов, связанных с отмыванием денег и незаконным оборотом наркотиков.

Новые правила связаны с более ранним нормативно-правовым актом — принятым в 2002 году «Законом о доходах от преступной деятельности».

Авторы документа рассчитывают, что с расширением арсенала доступных правоохранительным органам инструментов повысится эффективность механизма и ускорится процедура изъятия цифровых валют, связанных с преступной деятельностью.

Одна из таких мер заключается в возможности проводить конфискацию без обвинительного постановления — когда есть веские доказательства использования средств в незаконных операциях.

Документ также содержит положения, которые позволяют властям изымать и другие инструменты — например, помогающие отследить «преступные» криптоактивы.

Законопроект еще должен получить королевское одобрение, чтобы стать законом.

Bitmain представила новый майнер мощностью 190 TH/s

Компания-производитель устройств для добычи криптовалют Bitmain выпустила майнер Antminer T21 со скоростью хеширования 190 TH/s при показателе энергоэффективности 19 J/T.

Устройство предназначено для добычи криптовалют на алгоритме SHA-256, включая биткоин, Bitcoin Cash и Bitcoin SV.

Модель доступна для предзаказа на сайте компании, продажи начнутся в первом квартале 2024 года.

Кроме того, Bitmain представила новый план защиты от колебаний цены биткоина. Инициатива гарантирует, что клиенты получат возмещение, если курс первой криптовалюты упадет ниже определенного уровня в период страхования.

План предполагает разную продолжительность защиты — от месяца до полугода. При этом выплаты производятся моментально.

SEC грозят иски в случае отклонения биткоин-ETF — JPMorgan

Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) откажется одобрить заявки на спотовые биржевые фонды на основе первой криптовалюты, то «может спровоцировать множество судебных исков», считают эксперты JPMorgan. Об этом сообщает The Block.

«Мы считаем, что новая юридическая тяжба по вопросу запуска спотовых биткоин-ETF — это не то, с чем SEC захочет снова столкнуться», — отметил управляющий директор компании Николаос Панигирцоглу.

По его мнению, негативный сценарий маловероятен, но «возможен».

В отчете сказано, что управляющие активами, похоже, добились прогресса в сотрудничестве с Комиссией по технической стороне вопроса и внесении поправок в документы, проясняющие положения о манипулировании рынком и объединении клиентских средств.

По словам аналитиков, недавний взлет биткоина до $35 000 «подпитывался институциональным спросом», в отличие от наблюдаемых в предыдущих кварталах показателей розничной торговли.

«Например, наша позиция по биткоин-фьючерсам на Чикагской торговой бирже, которая используется в основном институциональными инвесторами, резко выросла за последнюю неделю, поднявшись не только до самого высокого уровня этого года, но и до уровней, последний раз наблюдавшихся в августе 2022 года», — подчеркнули аналитики.

При этом в JPMorgan добавили, что эквивалентная Ethereum-позиция остается «сдержанной».

В следующем году Турция планирует ввести налог на криптовалюты — СМИ

Правительство Турции планирует ввести налог на криптовалюты в следующем году и завершит исследование, чтобы определить цифровые активы в турецкой правовой системе. Это отражено в годовом плане президента страны на 2024 год, сообщает Webtekno.

В нем указывается несколько положений, имеющие отношение к криптовалютам. В частности, что касается налогообложения цифровых виртуальных активов, будут завершены исследования для определения этих активов в правовой системе Турции.

Таким образом, криптоактивы, будут четко определены, и те, кто торгует криптовалютами, будут облагаться налогом на прибыль, которую они получают от них.

Стоит отметить, что в Турции выросло количество криптовалютных инвесторов.

Согласно последнему отчету криптовалютной биржи KuCoin, более половины взрослого населения Турции обратилось к криптовалютам, стремясь защитить свое богатство и сбережения от быстрой инфляции и девальвации валюты.

52% турецких граждан в возрасте от 18 до 60 лет инвестировали в криптовалюты, что на 12% больше, чем 40% в ноябре 2021 года. Этот рост особенно заметен среди женщин (47%).

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
27 октября 2023, 11:58
#
Поржав зі спрощення конфіскації криптоактивів.
+
+15
gorobezus
gorobezus
27 октября 2023, 13:19
#
Один вопрос — КАК? Как можно скоммуниздить бабки на кошельке в оффлайне? На бирже — вопросов нет, а на физическом носителе как
+
0
Три літри
Три літри
27 октября 2023, 13:24
#
Єдине що вони на справді змінили це запровадили досудосу конфіксацію того що знаходиться на біржі чи в якомусь кастодіальному гаманці.
+
0
FogBRD
FogBRD
27 октября 2023, 16:37
#
Вы по статье вопрос или вообщем?
если по статье то если деньги лежат к ним вопросов не будет. но тут про операции, а значит и кошелек горячий в онлайне. другое дело как они доступ получат физически к данным кошелька
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами