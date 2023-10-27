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27 октября 2023, 9:33 Читати українською

В Минвосстановлении отрицают остановку работы нового морского коридора в порты Одессы

В Министерстве восстановления Украины отрицают сообщения о том, что Украина приостановила движение судов по новому коридору из портов Одессы из-за угрозы со стороны российских военных самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.

В Министерстве восстановления Украины отрицают сообщения о том, что Украина приостановила движение судов по новому коридору из портов Одессы из-за угрозы со стороны российских военных самолетов.
Фото: freepik.com

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«Информация об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Великой Одессы не соответствует действительности. Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами», — говорится в сообщении.

В Минвосстановлении отметили, что, учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии России, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий.

Также сообщается, что в настоящее время в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 23 судна. Всего коридором на вход воспользовалось 51 судно. 33 судна экспортировали более 1,3 млн тонн украинской агропродукции и других грузов.

Напомним

Вчера консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на Администрацию морпортов Украины сообщила, что Украина приостановила использование нового черноморского зернового коридора из-за угрозы со стороны российских военных самолетов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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