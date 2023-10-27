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27 октября 2023, 9:04 Читати українською

США выделили Украине новый пакет военной помощи: что в него входит

Соединенные Штаты Америки в четверг, 26 октября, выделили Украине новый пакет военной помощи на $150 млн. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Соединенные Штаты Америки в четверг, 26 октября, выделили Украине новый пакет военной помощи на $150 млн.
Фото: pixabay.com

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Что вошло в пакет помощи

  • Боеприпасы для систем ПВО NASAMS;
  • ракеты ПВО AIM-9M;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • системы Javelin;
  • более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • приборы ночного видения;
  • активные бронеплиты для танков Абрамс и т. д.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Джо Байден анонсировал запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю более чем на $100 млрд.

Позже Politico и The Wall Street Journal написали, что Сенат США может отклонить или изменить пакет Байдена на $106 млрд для Украины и Израиля.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Робин Гуд
Робин Гуд
27 октября 2023, 14:09
#
Вот интересная ситуация сейчас происходит в новостном пространстве. Выделение 150 млн военной помощи (относительно небольшое количество на фоне выделенных за время войны 100 млрд. $ от США) — сейчас топ новость, важное событие. Хотя раньше в топ попадали обычно заявления про 1−2 млрд помощи и выше. Но в любом случае то что даже это выделяют — это хорошо конечно.

Но посмотрим что ещё важного сегодня произошло на тему «финансовой помощи», о чём мало пишут и на чём мало концентрируют внимание:

— в США новый спикер Конгресса уже заявил, что помощь Израилю и Украине будет рассматриваться отдельным пакетом, а не так как пытались «под другим соусом» всё это обставить. А значит шансы на рассмотрение значительно меньше. И на этом фоне справедливы вопросы отдельных представителей о коррупции в Украине и о том куда пошли прошлые деньги.

— так называемый «украинский фонд» в ЕС на 50 млрд евро на 4 года, который Шмыгаль уже успел поделить и сказал что 18 из него должны дать обязательно в 2024 (хотя там даже ещё не было решения непосредственно) — сегодня не приняли, как минимум выступили против Словакия и Венгрия, причём если с Венгрий отдельная история, то Словакия вполне справедливо тоже намекнула на коррупцию в Украине, а это может влиять на мнение и других стран.

Но конечно же, большинству это сейчас неважно. И коррупция вообще для многих сейчас не играет особой роли. Куда важнее что там Царёва подрезали — вот это все обсуждают «на ура».

Время всё покажет и к чему всё идёт.
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Робин Гуд
Робин Гуд
27 октября 2023, 14:13
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Фонд Е С как минимум будут обсуждать до конца года, а значит определённости на 2024 не будет, также и решение США под очень большим вопросом, учитывая что ранее отклонили предложение на 24 млрд, а сейчас хотят 60.

Но самое интересное будет — это подготовка бюджета Украины к второму чтению, который должны принять до 20 ноября. Будет видно как депутаты, абсолютно оторванные от реальности, будут вносить самые разные «хотелки» на свои коррупционные схемы. И часть из них проголосуют, что скорее всего увеличит дыру в бюджете с текущих 1.6 трлн до около 2 трлн гривен.

Неважно, что эту дыру нечем замкнуть, коррупционерам главное принять побольше расходов, особенно на гос чиновничий аппарат, там точно никто не будет сокращать ни расходы, ни зарплаты, ни различные косвенные расходы.

А если денег не дадут США и ЕС — так вообще не проблема, «напечатаем». Платить за это будут самые бедные слои населения в виде инфляции жёсткой, а депутатов это не сильно коснётся, поэтому им и нечего переживать. Вообще.
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