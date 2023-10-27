США выделили Украине новый пакет военной помощи: что в него входит

Соединенные Штаты Америки в четверг, 26 октября, выделили Украине новый пакет военной помощи на $150 млн. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что вошло в пакет помощи

Боеприпасы для систем ПВО NASAMS;

ракеты ПВО AIM-9M;

зенитные ракеты Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты TOW;

системы Javelin;

более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

приборы ночного видения;

активные бронеплиты для танков Абрамс и т. д.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Джо Байден анонсировал запрос в Конгресс о помощи Украине и Израилю более чем на $100 млрд.

Позже Politico и The Wall Street Journal написали, что Сенат США может отклонить или изменить пакет Байдена на $106 млрд для Украины и Израиля.