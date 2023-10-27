Национальный банк Украины установил на 27 октября 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,50 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 3 копейки.
НБУ повысил официальный курс гривны на три копейки
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Валютный рынок
НБУ на 27 октября установил официальный курс евро на уровне 38,46.
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Источник: Минфин
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