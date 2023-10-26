В НБУ анонсировали снижение учетной ставки до 15% годовых

Национальный банк планирует снизить учетную ставку и ставку по депозитным сертификатам овернайт на следующем заседании 15 декабря до 15% годовых. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время брифинга по монетарной политике.

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«Наш прогноз предполагает, что в декабре будет сделан следующий шаг и будет снижена ставка на 1 процентный пункт», — сказал Николайчук.

Он уточнил, что в дальнейшем Нацбанк будет соответственно менять и ставки по другим финансовым инструментам — депозитным сертификатам на три месяца и рефинансированию, указав, что «здесь регулятор имеет определенное поле для маневра».

«В отличие от ставки по депозитным сертификатам овернайт, которая жестко привязана (к учетной ставке, — ред.), там этот спрэд, эта маржа может изменяться в зависимости от дополнительных задач Национального банка», — отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что новый дизайн монетарной политики «по нижней границе», когда ставки по депозитным сертификатам овернайт равны учетной ставке, планируется сохранить и в следующем году.

«Дальнейшее смягчение процентной политики будет учитывать необходимость поддержки привлекательности гривневых активов. При отсутствии признаков ухудшения баланса рисков, а также успешной адаптации участников рынка к новому валютному режиму, НБУ видит возможность дополнительного снижения учетной ставки на ближайшем заседании», — подтвердил глава НБУ Андрей Великолепный.

Он также отметил, что ожидаемая траектория инфляции и планы дальнейших шагов по валютной либерализации ограничивают пространство для смягчения процентной политики в следующем году.

Пышный добавил, что в этой связи снижение учетной ставки в 2024 году станет возможным только в случае существенного снижения рисков для курсовой устойчивости и инфляционной динамики.

Напомним

«Минфин» писал, что правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 16% годовых с 27 октября и одновременно оставило неизменными процентные ставки по своим операциям с банками.

Ставки по другим операциям НБУ с банками установлены следующим образом: