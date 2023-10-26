Спрос на использование BankID растет — НБУ

На протяжении ІІІ квартала 2023 года наблюдался значительный рост спроса на использование Системы BankID НБУ как способа удаленной идентификации и верификации граждан для дистанционного получения услуг в различных сферах. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Как отмечает НБУ, количество успешных запросов с использованием системы в ІІІ квартале 2023 года составило 12,6 млн запросов. Это на 51% больше, чем во ІІ квартале 2023 года. Рост наблюдается как в сегменте идентификаций в пользу государственного сектора, так и финансового.

Участники системы

В настоящее время Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 38 банков-идентификаторов и 89 абонентов — поставщиков услуг.

В ІІІ квартале 2023 года к системе подключились два небанковских финансовых учреждения, работающих в сфере онлайн-кредитования.

Кроме того, отныне Национальный банк выполняет роль абонента — поставщика услуг в Системе BankID НБУ, введя новый онлайн-сервис — предоставление информации из Кредитного реестра Национального банка для физических лиц. Это позволяет пользователям системы получать в электронной форме информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (на сегодняшний день это — 617 тыс. грн).

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Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо иметь счет в банке, являющемся участником Системы BankID НБУ, и авторизоваться на странице Кредитного реестра НБУ по ссылке: http://cr.bank.gov.ua .

«За две недели введение Национальным банком нового онлайн-сервиса по предоставлению информации из Кредитного реестра НБУ количество идентификаций в нем через Систему BankID НБУ составило почти 10,5 тысячи. Мы прогнозируем, что заинтересованность пользователей в сервисе и в дальнейшем будет сохраняться на высоком уровне, учитывая, в частности, планы дальнейшего развития этого проекта», — рассказала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Василева.