Спрос на использование BankID растет — НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 октября 2023, 13:43 Читати українською

Спрос на использование BankID растет — НБУ

На протяжении ІІІ квартала 2023 года наблюдался значительный рост спроса на использование Системы BankID НБУ как способа удаленной идентификации и верификации граждан для дистанционного получения услуг в различных сферах. Об этом говорится в сообщении регулятора.

На протяжении ІІІ квартала 2023 года наблюдался значительный рост спроса на использование Системы BankID НБУ как способа удаленной идентификации и верификации граждан для дистанционного получения услуг в различных сферах.
Фото:depositphotos

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как отмечает НБУ, количество успешных запросов с использованием системы в ІІІ квартале 2023 года составило 12,6 млн запросов. Это на 51% больше, чем во ІІ квартале 2023 года. Рост наблюдается как в сегменте идентификаций в пользу государственного сектора, так и финансового.

Участники системы

В настоящее время Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 38 банков-идентификаторов и 89 абонентов — поставщиков услуг.

В ІІІ квартале 2023 года к системе подключились два небанковских финансовых учреждения, работающих в сфере онлайн-кредитования.

Кроме того, отныне Национальный банк выполняет роль абонента — поставщика услуг в Системе BankID НБУ, введя новый онлайн-сервис — предоставление информации из Кредитного реестра Национального банка для физических лиц. Это позволяет пользователям системы получать в электронной форме информацию о своих кредитах в банках в размере от 100 минимальных заработных плат (на сегодняшний день это — 617 тыс. грн).

Читайте: Нацбанк ввел онлайн-сервис по предоставлению информации из Кредитного реестра НБУ для физлиц

Чтобы воспользоваться этим сервисом, необходимо иметь счет в банке, являющемся участником Системы BankID НБУ, и авторизоваться на странице Кредитного реестра НБУ по ссылке: http://cr.bank.gov.ua .

«За две недели введение Национальным банком нового онлайн-сервиса по предоставлению информации из Кредитного реестра НБУ количество идентификаций в нем через Систему BankID НБУ составило почти 10,5 тысячи. Мы прогнозируем, что заинтересованность пользователей в сервисе и в дальнейшем будет сохраняться на высоком уровне, учитывая, в частности, планы дальнейшего развития этого проекта», — рассказала заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Ольга Василева.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами