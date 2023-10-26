Курс валют на 26 октября: Евро потерял 15 копеек на наличном рынке

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

В обменниках доллар потерял 2 копейки в покупке и прибавил 2 копейки в продаже. Курс евро в покупке и продаже потерял 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,51−38,10 грн. Евро покупают за 39,90 грн, а продают за 40,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,90−38,02, евро — 40,20−40,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,54−36,56 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,51−38,52 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore .