За 15 дней октября клиенты monobank перевели «несуществующим биржам» 6 миллионов гривен. Суммарно за октябрь будет 8−9 миллионов гривен. Об этом написал в телеграм-канале один из соучредителей банка Олег Гороховский.
Клиенты monobank за 15 дней октября перевели «несуществующим биржам» 6 миллионов — Гороховский
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«Легкие деньги»
«Помните, я делился данными по мошенничеству по нашим карточкам с марта по июль этого года. Тогда клиенты отсылали „брокерам и биржам“ около 3 миллионов гривен ежемесячно», — напомнил Гороховский.
Фото: телеграм-канал Гороховского
По его словам, желание заработать «легкие деньги» неуклонно растет.
«Я уже даже немного смущен. Нам очень сложно защитить „инвестора“, который сам, в здравом уме, отправляет деньги на несуществующую биржу, которая представляет собой номер карты физлица в каком-то украинском банке. Как им объяснить, что так делать не надо?!», — написал Гороховский.
Он также отметил, что пять тысяч клиентов банка ежемесячно попадают на крючок к мошенникам.
«Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это, несмотря на то, что мы достигли космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — подытожил он.
Комментарии - 26
что им их просто некуда девать…
— или много денег;
— или мало мозгов;
— или и то и другое…
Сумно це , куди ми дійдем з такими «наративами»…
Не стоит путать своё личное желание
свалить как можно скорее с Украины
с желаниями других граждан страны…
2 И что в моих мыслях преступного?
Гришаня — все твои публично озвученные претензии
ко мне не имеют никакой связи с темами обсуждения,
но ведь это тебя никогда не останавливало.
Ну, а то, что ты мечтаешь свалить из Украины
при первой же возможности достаточно
хорошо характеризует тебя, как гражданина…
Лично меня твои заморочки не волнуют, но на форуме
Минфина ты единственный, кому эта тема свербит уже
не один год, а значит у тебя явно предвзятое отношение.
Гришаня, я же тебе неоднократно рекомендовал
написать заявление в СБУ на тему «ольгино» и прочих
твоих виртуальных претензий ко мне — вот пусть они
и оценивают.
А тебя хватает только на раз в месяц писать
одно и тоже и только на форуме Минфина.
Вот уже и старость пришла Гришаня,
а где же мудрость?
Виновата ли в этом курица?
И это очень хорошо видно
по отзывам на Минфине…
Какой толк с того индекса, если предприятие сегодня есть,
а после ночного прилёта С-300 или Искандера — на месте
предприятия котлован и груда обломков…