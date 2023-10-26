Клиенты monobank за 15 дней октября перевели «несуществующим биржам» 6 миллионов — Гороховский

За 15 дней октября клиенты monobank перевели «несуществующим биржам» 6 миллионов гривен. Суммарно за октябрь будет 8−9 миллионов гривен. Об этом написал в телеграм-канале один из соучредителей банка Олег Гороховский .

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«Легкие деньги»

«Помните, я делился данными по мошенничеству по нашим карточкам с марта по июль этого года. Тогда клиенты отсылали „брокерам и биржам“ около 3 миллионов гривен ежемесячно», — напомнил Гороховский.

Фото: телеграм-канал Гороховского

По его словам, желание заработать «легкие деньги» неуклонно растет.

«Я уже даже немного смущен. Нам очень сложно защитить „инвестора“, который сам, в здравом уме, отправляет деньги на несуществующую биржу, которая представляет собой номер карты физлица в каком-то украинском банке. Как им объяснить, что так делать не надо?!», — написал Гороховский.

Он также отметил, что пять тысяч клиентов банка ежемесячно попадают на крючок к мошенникам.

«Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это, несмотря на то, что мы достигли космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — подытожил он.