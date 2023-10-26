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26 октября 2023, 8:10 Читати українською

Клиенты monobank за 15 дней октября перевели «несуществующим биржам» 6 миллионов — Гороховский

За 15 дней октября клиенты monobank перевели «несуществующим биржам» 6 миллионов гривен. Суммарно за октябрь будет 8−9 миллионов гривен. Об этом написал в телеграм-канале один из соучредителей банка Олег Гороховский.

За 15 дней октября клиенты monobank перевели «несуществующим биржам» 6 миллионов гривен.
Фото: depositphotos

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«Легкие деньги»

«Помните, я делился данными по мошенничеству по нашим карточкам с марта по июль этого года. Тогда клиенты отсылали „брокерам и биржам“ около 3 миллионов гривен ежемесячно», — напомнил Гороховский.

Фото: телеграм-канал Гороховского

По его словам, желание заработать «легкие деньги» неуклонно растет.

«Я уже даже немного смущен. Нам очень сложно защитить „инвестора“, который сам, в здравом уме, отправляет деньги на несуществующую биржу, которая представляет собой номер карты физлица в каком-то украинском банке. Как им объяснить, что так делать не надо?!», — написал Гороховский.

Он также отметил, что пять тысяч клиентов банка ежемесячно попадают на крючок к мошенникам.

«Такой информацией с вами не поделится ни один банк. И это, несмотря на то, что мы достигли космического уровня противодействия. Наши модели останавливают более 80% этого безумия и если бы не они, эти цифры были бы в три-четыре раза выше», — подытожил он.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 26

+
+92
Qwerty1999
Qwerty1999
26 октября 2023, 8:18
#
Значит у людей денег куры не клюют,
что им их просто некуда девать…
+
+68
kingcity
kingcity
26 октября 2023, 10:26
#
Просто деколи бажання «халяви» за межі здорового глузду виходить і люди останнє віддають в надії на «фінансове чудо» — розбагатіти негайно і без зусиль. Навіть подекуди і кредити під такі справи беруть.
+
+121
Qwerty1999
Qwerty1999
26 октября 2023, 11:15
#
Перефразирую ранее сказанное:
— или много денег;
— или мало мозгов;
— или и то и другое…
+
+15
kingcity
kingcity
26 октября 2023, 11:16
#
В точку !
+
+90
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 октября 2023, 11:23
#
А кто эту ХАЛЯВУ рекламирует на этом форуме??? Вот народ начитается «стратегий" и «пасипак» стратегий, особенно самопровозглашенных экспертов по укр. банкам. и ищут куда отправить деньжата. ВЕДЬ стратеги говорят, что главное удачно разместить деньги, а не РАБОТАТЬ и платить налоги!
+
+75
kingcity
kingcity
26 октября 2023, 11:38
#
На жаль, так. Зневага до праці пропагується все більше, мовляв праця — це «удел» тих, у кого не вистарчає розуму. У одного «розумника» місцевого бачив фразу: «деньги нужно делать, а не зарабатывать».

Сумно це , куди ми дійдем з такими «наративами»…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
26 октября 2023, 13:02
#
Куда мы идем — спросите главного «патриота» и эксперта по укр банкам. ВЕДЬ он всегда знает ответ!
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
26 октября 2023, 18:24
#
GrugoriyHoland

Не стоит путать своё личное желание
свалить как можно скорее с Украины
с желаниями других граждан страны…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 октября 2023, 2:12
#
1 Какое это имеет отношение к теме?
2 И что в моих мыслях преступного?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 октября 2023, 9:35
#
GrugoriyHoland

Гришаня — все твои публично озвученные претензии
ко мне не имеют никакой связи с темами обсуждения,
но ведь это тебя никогда не останавливало.

Ну, а то, что ты мечтаешь свалить из Украины
при первой же возможности достаточно
хорошо характеризует тебя, как гражданина…

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 октября 2023, 10:41
#
А как тебя характеризует надпись — место работы ольгино??? да и не тебе меня судить1
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 октября 2023, 18:42
#
GrugoriyHoland

Лично меня твои заморочки не волнуют, но на форуме
Минфина ты единственный, кому эта тема свербит уже
не один год, а значит у тебя явно предвзятое отношение.

Гришаня, я же тебе неоднократно рекомендовал
написать заявление в СБУ на тему «ольгино» и прочих
твоих виртуальных претензий ко мне — вот пусть они
и оценивают.

А тебя хватает только на раз в месяц писать
одно и тоже и только на форуме Минфина.

Вот уже и старость пришла Гришаня,
а где же мудрость?
+
+292
Кино Индустрия
Кино Индустрия
26 октября 2023, 8:21
#
Л0х не мамонт, никогда не вымрет -_-
+
0
AleksandrBank
AleksandrBank
26 октября 2023, 10:48
#
+15
+
+60
Dmitrik7
Dmitrik7
26 октября 2023, 12:06
#
70% хитрости лисиц приходится на глупость куриц.
Виновата ли в этом курица?
+
0
Riojas
Riojas
26 октября 2023, 11:07
#
Не пойму, почему эти проблемы должен решать банк? Если гражданин добровольно перевел деньги, то кто ему виноват?
+
+8
Qwerty1999
Qwerty1999
26 октября 2023, 11:10
#
Виноват, как всегда — только банк…

И это очень хорошо видно
по отзывам на Минфине…
+
0
Три літри
Три літри
26 октября 2023, 14:03
#
Зайди у відгуки і почитай
+
0
youknow
youknow
26 октября 2023, 11:25
#
Є окрім лохів, люди знають куди надсилають кошти (ніби на «неіснуючи біржи» «не знали» і тому подібне) щоб зняти з себе підозру)
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
26 октября 2023, 18:26
#
И имя им — мошенники
+
0
KingSalmon
KingSalmon
26 октября 2023, 12:57
#
Про які біржі йде мова?
+
+13
Dmitrik7
Dmitrik7
26 октября 2023, 14:37
#
Биржа труда
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
26 октября 2023, 18:55
#
А яка різниця. Раніше банки через свої форекс брокери забирали депозити у кліентів даючи їм можливість торгувати з 1000 плечем. За кордоном це заборонено в нормальних країнах. Я би взагалі форекс заборонив для простих людей.
+
0
Олександр Кузьменко
Олександр Кузьменко
27 октября 2023, 17:32
#
Без проблем, а що натомість ти б їм запропонував? Я б заборонив би податки з інвестицій у виробництва промислових товарів. Дав би змогу фізичним особам робити невеликі інвестиції в Українські компанії. Зробив би платформи інформування і індекс надійності. А не так як зараз, з початку компанія у списку довіри регуляторів мінфін, а потім вона з цього списку окреслюється але ніхто перед вкладниками ніякої відповідальності не несе. Ні ті хто компанію зареєстрував, ні ті хто її перевіряв і включав до списку.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
27 октября 2023, 18:23
#
«Зробив би платформи інформування і індекс надійності»

Какой толк с того индекса, если предприятие сегодня есть,
а после ночного прилёта С-300 или Искандера — на месте
предприятия котлован и груда обломков…
+
0
Олександр Кузьменко
Олександр Кузьменко
27 октября 2023, 16:52
#
Ооо, це вони прикольно порахували. А хочете прикол чому? Спробуйте погуглити наступне: біржі цінних паперів в Україні, іноземні брокери які працюють з резидентами України, інвестиції для фізичних осіб, накопичувальні пенсійні програми в Україні, фінансові консультації від мінфіна. Ви дізнаєтесь наступне: світові нормальні брокери не дуже то і працюють з громадянами України, інвестувати з гарантією зростання (себто без кидалова в Україні невідомо як), накопичити на пенсію (так щоб у разі раптової смерті або втрати роботоздатності) пропонують 2−3 іноземні компанії які самі по собі трохи стрьомні. Держава проаонує вкладатись в військові облігації, і усе. Хоча, та сама держава просить відстрочку по виплатам своїх же держоблігацій перед іноземними банками. Народ не просто хоче шари, народ просто фізично відчуває як 500 грн сьогодні перетворюються в 490 через тиждень.
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