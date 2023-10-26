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26 октября 2023, 9:13 Читати українською

Индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7,1% — наибольшее падение после землетрясений

Эталонный индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7,1%, что стало наибольшей потерей после разрушительных февральских землетрясений, и имел курс на худшее месячное падение за более чем три года. Об этом пишет Bloomberg.

Эталонный индекс Borsa Istanbul 100 упал на 7,1%, что стало наибольшей потерей после разрушительных февральских землетрясений, и имел курс на худшее месячное падение за более чем три года.
Фото: borsaistanbul.com

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Падение акций Турции

Главный авиаперевозчик Turkish Airlines претерпел наибольшее падение, снизившись на 6,2%.

В этом месяце турецкие акции прекратили свой рост в 2023 году после роста на 55% до 3 октября, поскольку Ближний Восток был погружен в конфликт, а стратегия розничных инвесторов по покупке акций как инструмента преодоления инфляции испытала давление со стороны центрального банка, пишет издание.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отменил запланированную поездку в Израиль и «похвалил» ХАМАС, как освободителей палестинских земель. Глава государства также заявил, что Турция приостанавливает планы энергетического сотрудничества с Израилем.

«Похоже, что геополитические беспокойства смутили инвесторов, и давление было усилено сильными продавцами со стороны ряда брокеров, работающих с иностранными институциональными инвесторами. Паника среди отечественных инвесторов на фоне увеличения уровня маржинальных требований и вероятных выкупов из местных фондов акций вызвала этот шаг», — заявил старший трейдер Global Securities в Стамбуле Джан Оксун.

Повышение ставки

Ожидается, что центральный банк Турции повысит недельную ставку выкупа до 35% на своем заседании 26 октября, что станет пятым повышением с мая, поскольку страна борется с инфляцией, превышающей 60%.

Читайте: ЦБ Турции повысил ставки до максимума за последние 20 лет

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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