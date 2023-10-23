Рыночная доля биткоина достигла двухлетнего максимума

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Доля биткоина поднялась с примерно 38% в начале года до текущих отметок. Это объясняется продолжительным ралли актива, который вырос с января на 81%.

На момент написания цифровое золото торговалось по $30 643, прибавив за 24 часа 2,58%. Рыночная капитализация монеты составляет $598,8 млрд при суточном объеме торгов в $16,053 млрд.

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Аналитик The Block Research отметил, что увеличение доминирования отражает то, как криптовалюта «удерживает сильные позиции в текущих рыночных условиях и показывает хорошие результаты на протяжении большей части недели».

«Проблемы с инфляцией, геополитические риски и все более пристрастное правительство США давят на инвесторов, которые стремятся минимизировать риск. Между тем, биткоин, кажется, близок, к одобрению спотового ETF, что в некотором смысле служит идеологической защитой от неопределенности на мировой арене», — добавил эксперт.