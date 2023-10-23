Евросоюз стал крупнейшим донором Украины

С начала полномасштабной войны финансовая поддержка от партнеров в госбюджет превысила $65 млрд. В настоящее время она составляет $66,4 млрд. Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

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ЕС обогнал США

По его словам, впервые именно Европейский Союз стал самым большим донором, даже обогнав США:

ЕС — $24,2 млрд;

США — $22,88 млрд;

МВФ — $6,29 млрд.

Напомним

23 октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

В целом, бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро.