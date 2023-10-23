С начала полномасштабной войны финансовая поддержка от партнеров в госбюджет превысила $65 млрд. В настоящее время она составляет $66,4 млрд. Об этом сообщил первый заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Евросоюз стал крупнейшим донором Украины
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
ЕС обогнал США
По его словам, впервые именно Европейский Союз стал самым большим донором, даже обогнав США:
- ЕС — $24,2 млрд;
- США — $22,88 млрд;
- МВФ — $6,29 млрд.
Напомним
23 октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
В целом, бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии