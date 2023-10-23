Посол Украины в США объяснила, из чего состоит $61,4 млрд «для Украины»

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Помощь Украине

Маркарова подчеркнула, что запрос администрации Джо Байдена это лишь предварительное видение бюджетных расходов, которое для окончательного утверждения должно быть поддержано Конгрессом.

Белый дом подал в пятницу бюджетный запрос в Конгресс США, предлагающий финансирование дополнительных расходов на помощь Украине, Израилю и других партнеров на сумму около $105 млрд. Наибольшая доля — около $61,4 млрд — предусмотрена для Украины, или связана с Украиной.

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«Некоторые дополнительные предложения (в гуманитарной помощи) общие для Украины, Израиля и Газы и будут распределяться по необходимости, поэтому сейчас из них выделить только Украину невозможно. Важно понимать, что в американском бюджетном законодательстве, запрос — это видение администрации, и анализировать цифры стоит тогда, когда это видение превратится в самый бюджетный документ внутри Конгресса», — отметила Маркарова.

В случае если это произойдет, $61,4 млрд для Украины будет разделено на три категории:

Оборонные расходы — $46,1 млрд:

$18 млрд на пополнение оборонных товаров из складов Пентагона; возмещение расходов на оборонные услуги и военное образование и подготовку, предоставленные правительству Украины (что позволяет выделять помощь по программе PDA);

$12 млрд для инициативы Ukraine Security Assistance Initiative;

$1,7 млрд для программы Госдепа Foreign Military Financing для Украины и других партнеров США, испытавших влияние из-за войны в Украине;

$14,4 млрд на техническую, разведывательную поддержку, увеличение объемов производства вооружения, кибербезопасность и т. д.

Экономическая, финансовая, гражданская и ядерная безопасность — $14,75 млрд:

$11,8 млрд для предоставления прямой бюджетной поддержки Украине;

$2,2 млрд для поддержания неотложных потребностей в восстановлении и разработке программ в Украине и других странах региона, пострадавших от войны;

$360 млн для Госдепа в поддержку украинского правительства в восстановлении и поддержке верховенства права с акцентом на недавно освобожденных и поврежденных войной территориях;

$100 млн для Госдепа на программы по нераспространению, противодействию терроризму, разминированию и смежным программам;

$149,5 млн помощи в сфере ядерной безопасности.

Гуманитарная помощь:

$481 млн на программы поддержки украинцам, прибывающим в США по программе Uniting for Ukraine, а также средства на гуманитарную помощь нашему государству, Израилю и пострадавшим регионам;

$3,5 млрд для предоставления гуманитарной помощи через программы Госдепа США;

$5,7 млрд для финансирования программ USAID для удовлетворения растущих гуманитарных потребностей, вызванных войной россии в Украине, вспышкой конфликта в Газе и каскадными региональными и глобальными последствиями этих кризисов.

«Если в Сенате данная инициатива может быть проработана и рассмотрена, то в Палате представителей может быть проработана в комитетах, однако вынесение в зал для рассмотрения и голосования может состояться исключительно после того, как будет урегулирован вопрос с избранием спикера», — заявила Маркарова.