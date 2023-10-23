Курс валют на 23 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В понедельник, 23 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро также не изменилось в покупке и продаже.

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В обменниках доллар прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 7 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,50−38,15 грн. Евро покупают за 40,00 грн., а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,10−38,10 евро — 40,30−40,52 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,50−36,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,63−38,64 грн/евро.

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