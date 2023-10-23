Налоговая обсерватория ЕС оценила сбор налога с миллиардеров в $250 млрд в год

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Что говорят экономисты

Ученые Парижской школы экономики подсчитали, что применение ставки в 2% к доходам 2750 миллиардеров в мире может приносить около $250 млрд.

По данным за 2021 год, установление минимального уровня налога в 2% добавит еще $214 миллиардов к тем $44 миллиардам, которые миллиардеры платят правительствам.

По оценкам Налоговой обсерватории ЕС, которая лоббировала минимальную ставку налога для крупнейших транснациональных корпораций, миллиардеры облагаются налогом в размере всего от 0% (Франция) до 0,5% (США) от своего состояния.

«Вопиющее налоговое неравенство подрывает надлежащее функционирование нашей демократии; оно углубляет неравенство, ослабляет доверие к нашим институтам и разрушает общественный договор», — сказал экономист Джозеф Стиглиц в пояснительной записке к отчету исследователей.

«То, что мы требовали от корпораций, мы теперь должны требовать от миллиардеров. Пришло время установить глобальный минимальный налог для очень богатых», — написал он.

В отчете отмечается, что личный налог миллиардеров часто намного меньше того, что платят другие налогоплательщики с более скромным достатком — сверхбогатые могут хранить свои доходы в подставных компаниях, укрывающих их от подоходного налога.

«На наш взгляд, это трудно оправдать, поскольку это может подорвать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогообложения», — заявил журналистам директор Налоговой обсерватории Габриэль Цукман.

Напомним В 2022 году президент США Джо Байден предложил ввести налог для сверхбогатых (25% для 0,01% граждан США), но Конгресс не рассматривал это предложение. Экономисты и неправительственные организации ранее обратились с петицией к лидерам G20 с просьбой создать новые режимы налогообложения, ориентированные на состояние миллиардеров, на национальном и международном уровнях.

Запуск в 2018 году автоматического обмена информацией о счетах сократил объем богатства, хранящегося в оффшорных налоговых убежищах, в три раза, подсчитала Налоговая обсерватория ЕС.

Соглашение 2021 года между 140 странами ограничит возможности транснациональных корпораций по снижению налога за счет сохранения прибыли в странах с низкими налогами — оно установило 15-процентный минимум корпоративного налогообложения с 2024 года. «Логичным следующим шагом является применение этой логики к миллиардерам, а не только к транснациональным компаниям», — заявил Цукман журналистам. Он сказал, что проложить путь этого направления может «коалиция заинтересованных стран».

Отмена банковской тайны и введение минимального корпоративного налога положили конец многолетней конкуренции между странами по налоговым ставкам, однако остаются многочисленные возможности для сокращения налогов, отмечается в отчете экономистов. Например, миллиардеры все чаще размещают богатство в недвижимости, а не на оффшорных счетах, а компании могут использовать лазейки в минимальном корпоративном налогообложении. Правительства все чаще конкурируют за инвестиции с помощью субсидий, но это менее вредно для их налоговой базы, чем конкуренция только за низкие налоговые ставки, заключила Налоговая обсерватория ЕС.