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23 октября 2023, 10:10 Читати українською

Налоговая обсерватория ЕС оценила сбор налога с миллиардеров в $250 млрд в год

Правительства должны ввести глобальный минимальный налог на сверхбогатых, аналогичный системе, согласованной для крупных транснациональных компаний, чтобы обеспечить значительный прирост доходов, заявила Налоговая обсерватория Евросоюза, передаетReuters.

Правительства должны ввести глобальный минимальный налог на сверхбогатых, аналогичный системе, согласованной для крупных транснациональных компаний, чтобы обеспечить значительный прирост доходов, заявила Налоговая обсерватория Евросоюза, передаетReuters.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто говорят экономистыУченые Парижской школы экономики подсчитали, что применение ставки в 2% к доходам 2750 миллиардеров в мире может приносить около $250 млрд.
Фото: lb.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что говорят экономисты

Ученые Парижской школы экономики подсчитали, что применение ставки в 2% к доходам 2750 миллиардеров в мире может приносить около $250 млрд.

По данным за 2021 год, установление минимального уровня налога в 2% добавит еще $214 миллиардов к тем $44 миллиардам, которые миллиардеры платят правительствам.

По оценкам Налоговой обсерватории ЕС, которая лоббировала минимальную ставку налога для крупнейших транснациональных корпораций, миллиардеры облагаются налогом в размере всего от 0% (Франция) до 0,5% (США) от своего состояния.

«Вопиющее налоговое неравенство подрывает надлежащее функционирование нашей демократии; оно углубляет неравенство, ослабляет доверие к нашим институтам и разрушает общественный договор», — сказал экономист Джозеф Стиглиц в пояснительной записке к отчету исследователей.

«То, что мы требовали от корпораций, мы теперь должны требовать от миллиардеров. Пришло время установить глобальный минимальный налог для очень богатых», — написал он.

В отчете отмечается, что личный налог миллиардеров часто намного меньше того, что платят другие налогоплательщики с более скромным достатком — сверхбогатые могут хранить свои доходы в подставных компаниях, укрывающих их от подоходного налога.

«На наш взгляд, это трудно оправдать, поскольку это может подорвать устойчивость налоговых систем и социальную приемлемость налогообложения», — заявил журналистам директор Налоговой обсерватории Габриэль Цукман.

Напомним

В 2022 году президент США Джо Байден предложил ввести налог для сверхбогатых (25% для 0,01% граждан США), но Конгресс не рассматривал это предложение.

Экономисты и неправительственные организации ранее обратились с петицией к лидерам G20 с просьбой создать новые режимы налогообложения, ориентированные на состояние миллиардеров, на национальном и международном уровнях.

Запуск в 2018 году автоматического обмена информацией о счетах сократил объем богатства, хранящегося в оффшорных налоговых убежищах, в три раза, подсчитала Налоговая обсерватория ЕС.

Соглашение 2021 года между 140 странами ограничит возможности транснациональных корпораций по снижению налога за счет сохранения прибыли в странах с низкими налогами — оно установило 15-процентный минимум корпоративного налогообложения с 2024 года. «Логичным следующим шагом является применение этой логики к миллиардерам, а не только к транснациональным компаниям», — заявил Цукман журналистам. Он сказал, что проложить путь этого направления может «коалиция заинтересованных стран».

Отмена банковской тайны и введение минимального корпоративного налога положили конец многолетней конкуренции между странами по налоговым ставкам, однако остаются многочисленные возможности для сокращения налогов, отмечается в отчете экономистов. Например, миллиардеры все чаще размещают богатство в недвижимости, а не на оффшорных счетах, а компании могут использовать лазейки в минимальном корпоративном налогообложении. Правительства все чаще конкурируют за инвестиции с помощью субсидий, но это менее вредно для их налоговой базы, чем конкуренция только за низкие налоговые ставки, заключила Налоговая обсерватория ЕС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
neverice
neverice
23 октября 2023, 10:30
#
Податок у 2% для менш ніж трьох тисяч людей більше всього ВВП України, який забезпечується населенням у понад 30 мільйонів. Перекос прибутків у світі вражає. І ситуація з кожним роком лише гірше.
+
0
dvded .
dvded .
23 октября 2023, 12:01
#
Перекос это плохо, но не чиновникам же эти деньги отдавать.
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