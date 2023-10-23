Минобороны Германии: в проекте бюджета на 2024 год не хватает более 5 млрд евро для помощи Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заложил слишком мало фондов в помощь Украине в федеральном бюджете ФРГ на 2024 год. Об этом пишет Лига со ссылкой на Bild.

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По мнению министерства обороны Германии, в проекте бюджета на 2024 год не хватает более 5 млрд евро для помощи Украине, пишет издание.

Blid приводит данные из конфиденциального проекта бюджета, где предусмотрено финансирование военной помощи в разделе «общего финансового управления».

В поддержку ВСУ в 2024 году там выделено 4 млрд евро, из которых 3,1 млрд распределены на уже согласованную помощь и еще 770 млн евро зарезервировано для МИД. В результате на остальные военные проекты остается лишь 120 млн евро.

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В то же время минобороны Германии оценивает только запланированные на 2024 год потребности в военной помощи Украине в 5,22 млрд евро:

880 млн евро на помощь в средствах ПВО,

675 млн евро на боевые бронированные машины,

390 млн евро на финансирование передовых разработок,

935 млн евро на средства защиты,

2,34 млрд евро на ремонт, запчасти и логистику.

Также в бюджете не предусмотрено 525 млн евро на замену военной техники, которую Бундесвер передал Украине.

Bild цитирует члена бюджетного комитета Бундестага Андреаса Шварца, считающего, что Минфин обязан выделить для Украины обещанные миллиарды до окончательного принятия бюджета.

«Украина должна твердо рассчитывать на помощь Германии», — сказал Шварц.

Окончательное утверждение бюджета в Бундестаге ожидается в середине ноября