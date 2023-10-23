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23 октября 2023, 8:52 Читати українською

Иран будет экспортировать свои автомобили в россию и белоруссию

Заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари объявил о подписании контрактов на экспорт автомобилей иранского производства в целевые страны, в том числе в россию и беларусь. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Tasnim.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари объявил о подписании контрактов на экспорт автомобилей иранского производства в целевые страны, в том числе в россию и беларусь.

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Выступая на церемонии, приуроченной к Национальному дню экспорта, Мехди Сафари заявил, что содействие торговле с соседними государствами, а также странами Африки, Латинской Америки и Восточной Азии является основной политикой нынешней администрации.

Он рассказал об экспорте технических и инженерных услуг научных компаний и добавил, что в настоящее время реализуются проекты экспорта наукоемкой продукции на сумму от $300 до $400 миллионов.

По его словам, Ираном прилагаются усилия для экспорта автомобилей отечественного производства в целевые страны, включая россию и беларусь, и что страна заключила очень хорошие контракты с другими странами в этой области.

Сафари добавил, что вступление Ирана в ШОС и БРИКС открыло новые возможности для экспорта продукции в эти страны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Три літри
Три літри
23 октября 2023, 11:56
#
Пхах, ну хоч якась конкуренція китайцям
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