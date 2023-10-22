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22 октября 2023, 16:30 Читати українською

Общий ущерб окружающей среде в результате российской сегодня составляет 55, млрд евро — Шмыгаль

Общий ущерб окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляет более 2 трлн гривен или 55,6 млрд евро. Об этом написал в телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Общий ущерб окружающей среде в результате российской агрессии сегодня составляет более 2 трлн гривен или 55,6 млрд евро.
Фото: lb.ua

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Половина из этих убытков — из-за загрязнения воздуха от лесных пожаров, ракетных атак, горения нефтепродуктов. Загрязнение земель — более 980 млрд грн, водоемов — 60 млрд грн.

Компенсация ущерба

По словам Шмыгаля, компенсация этого ущерба должна происходить за счет конфискованных российских активов.

«На Саммите Совета Европы в Рейкьявике введен Международный реестр убытков в результате войны, который также содержит и экологическую составляющую. Это первый элемент компенсационного механизма. В целом он будет иметь три составляющие: реестр убытков, комиссия по рассмотрению заявлений и компенсационный фонд. Важно, чтобы фонд наполнялся за счет конфискованных российских активов, тогда принцип „россия заплатит“ будет воплощен в жизнь», — написал он.

Источник: Минфин
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