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22 октября 2023, 14:18 Читати українською

Экономисты повысили прогнозы роста экономики США

Экономисты повысили свои прогнозы роста экономики США до начала 2024 года и снизили вероятность рецессии благодаря устойчивости потребительских трат, пишет Bloomberg.

Экономисты повысили свои прогнозы роста экономики США до начала 2024 года и снизили вероятность рецессии благодаря устойчивости потребительских трат, пишет Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз экономистовЭкономика США продемонстрировала в третьем квартале, как предполагается, рост на 3,5% в годовом исчислении благодаря повышению прогноза расходов домохозяйств.
Фото:depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз экономистов

Экономика США продемонстрировала в третьем квартале, как предполагается, рост на 3,5% в годовом исчислении благодаря повышению прогноза расходов домохозяйств. И хотя в следующие 2 квартала ожидается замедление такого роста, экономисты остаются оптимистично настроенными и даже повысили свои оценки роста ВВП.

Устойчивость на рынке труда все так же поддерживает расходы домохозяйств, несмотря на возросшую процентную ставку и инфляцию. Прогнозы занятости на следующий год были повышены, и потому экономисты теперь видят равные шансы на рецессию в следующем году.

Читайте: Решение ФРС США по процентной ставке: почему риски сохраняются и как это влияет на Украину

Например, экономисты компании ING видят залог роста экономики в солидных потребительских расходах: домохозяйства стремились сохранить прежний образ жизни, используя сбережения и беря кредиты, хотя инфляция все же разрушает покупательную способность.

Ожидается, что базовый индекс цен на личные потребительские расходы, который не включает такие волатильные элементы, как продукты питания и энергию, вырастет на 2,6% в 2024 году.

Также ожидается более медленное снижение ставки в следующем году, что может быть связано с сильными экономическими данными, которые удержат ставку на высоком уровне в течение длительного времени, а также с недавним ростом доходности долгосрочных казначейских облигаций.

Источник: Минфин
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