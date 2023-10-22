НБУ расширяет перечень бенчмарк-ОВГЗ с 11 ноября

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С 11 ноября 2023 г. в соответствующий перечень будет добавлен ОВГЗ с идентификационным номером (ISIN) UA4000228811, первое размещение которого Министерство финансов осуществило 10 октября 2023 года.

Что это даст

По оценкам Национального банка, это будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что важно во избежание прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком и дальше.

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Напомним

С 11 января 2023 г. банки получили возможность засчитывать определенный перечень бенчмарк-ОВГЗ в покрытие до 50% объема обязательных резервов.