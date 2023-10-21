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21 октября 2023, 14:05 Читати українською

В ЕС новые электромобили снова стали популярнее дизельных авто

По данным АСЕА, сентябрьские регистрации новых автомобилей в ЕС выросли на 9,2% по отношению к прошлому году, достигнув 861 062 ед., сообщает Укравтопром.

По данным АСЕА, сентябрьские регистрации новых автомобилей в ЕС выросли на 9,2% по отношению к прошлому году, достигнув 861 062 ед., сообщает Укравтопром.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЭто третий случай в этом году, когда спрос на электромобили (BEV) в ЕС превысил спрос на дизельные автомобили.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Это третий случай в этом году, когда спрос на электромобили (BEV) в ЕС превысил спрос на дизельные автомобили.

Регистрация аккумуляторных электромобилей выросли на 14,3%, достигнув 127149 ед. и охватив около 15% рынка.

Гибриды (PHEV и HEV) удерживают вторую позицию, с долей рынка 35,5%. В сентябре 2023 года их было зарегистрировано 305 926 ед.

Несмотря на то, что бензиновые автомобили остаются основным выбором европейских покупателей, их доля рынка упала с 35,3% в сентябре 2022 года до 34,1% в текущем году (293884 ед.).

Читайте также: Спрос на электромобили увеличился в 2,7 раза относительно прошлогоднего сентября

Рынок дизельных авто падает

Рынок дизельных автомобилей ЕС продолжает падать. Спрос на них, по сравнению с сентябрем прошлого года, уменьшился на 12,5% — до 109 680 ед. Следовательно, рыночная доля дизельных авто уменьшилась с 15,9% до 12,7%.

В первые три квартала 2023 года автомобильный рынок ЕС существенно вырос (+16,9%), составив 7 940 749 новых легковых автомобилей.

За исключением Венгрии (-3,2%), все рынки региона зафиксировали рост за эти девять месяцев, в том числе четыре крупнейших:

  • Италия (+20,5%),
  • Испания (+18,5%),
  • Франция (+15,9%),
  • Германия (+14,5%).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я Саня
Я Саня
21 октября 2023, 16:32
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Я то думаю чому у мене в стрічці знову побільшало всякого типу «Ось чому 50% автомобілістів знову пересідають на ДВС після володоння ЕМ»)))
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