В ЕС новые электромобили снова стали популярнее дизельных авто

По данным АСЕА, сентябрьские регистрации новых автомобилей в ЕС выросли на 9,2% по отношению к прошлому году, достигнув 861 062 ед., сообщает Укравтопром.

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Это третий случай в этом году, когда спрос на электромобили (BEV) в ЕС превысил спрос на дизельные автомобили.

Регистрация аккумуляторных электромобилей выросли на 14,3%, достигнув 127149 ед. и охватив около 15% рынка.

Гибриды (PHEV и HEV) удерживают вторую позицию, с долей рынка 35,5%. В сентябре 2023 года их было зарегистрировано 305 926 ед.

Несмотря на то, что бензиновые автомобили остаются основным выбором европейских покупателей, их доля рынка упала с 35,3% в сентябре 2022 года до 34,1% в текущем году (293884 ед.).

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Рынок дизельных авто падает

Рынок дизельных автомобилей ЕС продолжает падать. Спрос на них, по сравнению с сентябрем прошлого года, уменьшился на 12,5% — до 109 680 ед. Следовательно, рыночная доля дизельных авто уменьшилась с 15,9% до 12,7%.

В первые три квартала 2023 года автомобильный рынок ЕС существенно вырос (+16,9%), составив 7 940 749 новых легковых автомобилей.

За исключением Венгрии (-3,2%), все рынки региона зафиксировали рост за эти девять месяцев, в том числе четыре крупнейших: