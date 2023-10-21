НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке

Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 октября, купил на межбанковском валютном рынке $0,14 млн и продал $735,48 млн. Чистая продажа валюты составила $735,34 млн против $574,99 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $160,35 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

купил $208,42 млн;

продал $21 936,95 млн.

Чистая продажа валюты составила $21 728,53 млн.

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