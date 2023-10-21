Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 октября, купил на межбанковском валютном рынке $0,14 млн и продал $735,48 млн. Чистая продажа валюты составила $735,34 млн против $574,99 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за неделю увеличил продажи валюты на межбанке
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $160,35 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $208,42 млн;
- продал $21 936,95 млн.
Чистая продажа валюты составила $21 728,53 млн.
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Источник: Минфин
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