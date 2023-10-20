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20 октября 2023, 16:34 Читати українською

С начала года банки сократили 238 отделений

По состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 238. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков.

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По данным регулятора, в Украине осталось было 63 действующих банка. С начала года были закрыты четыре банка, в которых было 150 отделений Айбокс Банк (69), Укрстройинвестбанк (50), Форвард (17) и Конкорд (10).

Больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений.

Банки с крупнейшими сетями отделений

На 1 октября 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так:

  • Ощадбанк — 1182
  • Приватбанк — 1131
  • Райффайзен Банк — 329
  • Укрсиббанк — 222
  • ПУМБ — 221
  • Укргазбанк — 218
  • А-Банк — 202
  • Аккордбанк — 147
  • Креди Агриколь Банк — 141
  • Сенс Банк — 138

Напомним

«Минфин» писал, что государственный Ощадбанк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он потерял в 2022 году.

Источник: Минфин
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