По состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 238. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
С начала года банки сократили 238 отделений
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По данным регулятора, в Украине осталось было 63 действующих банка. С начала года были закрыты четыре банка, в которых было 150 отделений Айбокс Банк (69), Укрстройинвестбанк (50), Форвард (17) и Конкорд (10).
Больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений.
Банки с крупнейшими сетями отделений
На 1 октября 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так:
- Ощадбанк — 1182
- Приватбанк — 1131
- Райффайзен Банк — 329
- Укрсиббанк — 222
- ПУМБ — 221
- Укргазбанк — 218
- А-Банк — 202
- Аккордбанк — 147
- Креди Агриколь Банк — 141
- Сенс Банк — 138
Напомним
«Минфин» писал, что государственный Ощадбанк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он потерял в 2022 году.
Источник: Минфин
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