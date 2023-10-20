С начала года банки сократили 238 отделений

По состоянию на 1 октября 2023 года в Украине насчитывалось 5 098 действующих структурных подразделений банков. С начала года их количество сократилось на 238. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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По данным регулятора, в Украине осталось было 63 действующих банка. С начала года были закрыты четыре банка, в которых было 150 отделений Айбокс Банк (69), Укрстройинвестбанк (50), Форвард (17) и Конкорд (10).

Больше всего отделений в государственном Ощадбанке — 1182, который в 2023 году вернул себе лидерство по количеству отделений.

Банки с крупнейшими сетями отделений

На 1 октября 2023 года первая десятка банков с крупнейшими сетями отделений выглядит так:

Ощадбанк — 1182

Приватбанк — 1131

Райффайзен Банк — 329

Укрсиббанк — 222

ПУМБ — 221

Укргазбанк — 218

А-Банк — 202

Аккордбанк — 147

Креди Агриколь Банк — 141

Сенс Банк — 138

Напомним

«Минфин» писал, что государственный Ощадбанк во втором квартале 2023 года вернул себе статус банка с наибольшим количеством структурных подразделений, который он потерял в 2022 году.