Норвегия будет выплачивать украинцам 1500 евро помощи за возвращение домой

Граждане Украины, имеющие статус коллективной защиты или вид на жительство в Норвегии, могут получить помощь на возвращение домой в размере 17,5 тыс. норвежских крон (1500 евро). Об этом сообщает норвежский директор по делам иностранцев (UDI).

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Так, норвежские власти предлагают поддержку, чтобы человек с защитой мог вернуться в Украину и осесть дома — 17 500 крон на норвежский банковский счет.

Как получить помощь

Чтобы получить деньги, нужно подтвердить возвращение на дом (документы, билеты) и описать маршрут.

Заявление на добровольный возврат и копии билетов следует подать через 16 недель. Алгоритм действий таков:

заполнить заявление о финансовой помощи для добровольного возвращения на родину на английском языке;

добавить документы: описание того, как человек будет ехать домой (транспорт, маршрут и пункт назначения) на отдельном листе; копии билетов (автобус/поезд/самолет) к конечному пункту назначения;

форму самодекларации, если человек будет возвращаться своим автомобилем.



Также нужно оформить уведомление о переезде из Норвегии. Здесь можно выбрать одну из альтернатив:

копия сообщения о переезде (выезде из Норвегии) с подтверждением или печатью из Национального реестра населения (Folkeregisteret)/налоговой службы;

или подтверждение от NAV, муниципалитета или государственного учреждения о том, что было подано уведомление о переезде (выезд из Норвегии).

или предоставить цифровую квитанцию от Норвежской налоговой администрации (Skatteetaten) о том, что было подано уведомление о переезде (выезд из Норвегии).

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Все документы следует указать своим номером DUF. Форму заявки и всю необходимую документацию следует отправить по адресу: Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika, 0125 Oslo.

Уточнить информацию о заявке и документах можно по телефону +47 23 35 16 00 (нажать «7» — помощь в возвращении). Или написать письмо на почту varp@udi.no. Вы также можете связаться с другими региональными офисами UDI.

Возвращение помощи

Если человек решит вернуться в Норвегию, финпомощь нужно будет вернуть полностью или частично. Например, если пройдет менее 12 месяцев, нужно будет вернуть 15 тыс. норвежских крон, если 18−24 месяцев — 5 тыс.