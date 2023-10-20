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20 октября 2023, 14:35 Читати українською

Цена биткоина снова превысила $30 тысяч

В пятницу, 20 октября, котировки первой криптовалюты превысили уровень $30 000. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko.

В пятницу, 20 октября, котировки первой криптовалюты превысили уровень $30 000.
Фото: pixabay.com

Читайтестраницу «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

За неделю актив вырос на 11,8%, за год — на 56,2%.

Стоит отметить, что к моменту написания новости цена биткоина снизилась до $29,878.

Почти все активы по топ-10 оказались в «зеленой зоне». Самый заметный рост у Solana — за неделю на 26%.

Напомним

«Минфин» писал, что, по словам соучредителя аналитической компании Fundstrat Тома Ли, если Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит биткоин-ETF, первая криптовалюта сможет преодолеть отметку $150 000 и приблизится к $180 000.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Alex2006
Alex2006
20 октября 2023, 15:21
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Пострижуть свіжих оленів і знову вниз.
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