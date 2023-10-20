Новая почта вышла на рынок Эстонии

Сегодня, 20 октября, Nova Post начинает работу в новой европейской стране: первое отделение открылось в столице Эстонии, Таллинне. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

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Первое отделение Nova Post открылось в Таллинне по адресу Estonia pst 7, 10412. В нем клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 1000 кг. Отделение работает каждый день. Доставка из Украины в Эстонию — от 5 суток.

Стоимость доставки

Стоимость доставки из Украины в Эстонию составляет:

Документы — 250 грн

Посылки до 2 кг — 400 грн

Посылки до 10 кг — 600 грн

Посылки до 30 кг — 1200 грн

Грузы от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.

Также клиенты могут вызвать курьера через сайт и мобильное приложение Nova Post, чтобы сделать отправку из любого адреса по всей Эстонии.

Доставка или забор отправки курьером по адресу — оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг, или +250 грн за каждые 100 кг.

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Скидка

Отмечается, что до 12 ноября каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке из Эстонии в Украину, зарегистрировавшись по ссылке.

Напомним

Nova Post уже открыла 66 отделений в Эстонии, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.