Новая почта вышла на рынок Эстонии

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 октября 2023, 15:37 Читати українською

Новая почта вышла на рынок Эстонии

Сегодня, 20 октября, Nova Post начинает работу в новой европейской стране: первое отделение открылось в столице Эстонии, Таллинне. Об этом сообщает пресс-служба Новой почты.

Сегодня, 20 октября, Nova Post начинает работу в новой европейской стране: первое отделение открылось в столице Эстонии, Таллинне.
Фото: Новая почта

Читайтетелеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Первое отделение Nova Post открылось в Таллинне по адресу Estonia pst 7, 10412. В нем клиенты могут получать и отправлять в Украину документы, посылки и грузы до 1000 кг. Отделение работает каждый день. Доставка из Украины в Эстонию — от 5 суток.

Стоимость доставки

Стоимость доставки из Украины в Эстонию составляет:

  • Документы — 250 грн
  • Посылки до 2 кг — 400 грн
  • Посылки до 10 кг — 600 грн
  • Посылки до 30 кг — 1200 грн
  • Грузы от 30 до 100 кг — 40 грн за каждый килограмм.

Также клиенты могут вызвать курьера через сайт и мобильное приложение Nova Post, чтобы сделать отправку из любого адреса по всей Эстонии.

Доставка или забор отправки курьером по адресу — оплачивается дополнительно +100 грн для отправок до 30 кг, или +250 грн за каждые 100 кг.

Читайте также: Новая почта запустит доставку между европейскими странами

Скидка

Отмечается, что до 12 ноября каждый клиент может получить промокод со скидкой -15% на услуги по доставке из Эстонии в Украину, зарегистрировавшись по ссылке.

Напомним

Nova Post уже открыла 66 отделений в Эстонии, Польше, Литве, Чехии, Румынии, Германии, Словакии и Молдове.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами