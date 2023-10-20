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20 октября 2023, 13:32 Читати українською

В НБУ опровергли информацию, что ко всем политикам пожизненно будет применен усиленный финмониторинг

Глава Национального банка Андрей Пышный опроверг информацию, что после принятия закона об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) к ним будет пожизненно применим усиленный финмониторинг, а каждую трансакцию придется объяснять и подтверждать. Об этом он написал в Facebook.

Глава Национального банка Андрей Пышный опроверг информацию, что после принятия закона об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP) к ним будет пожизненно применим усиленный финмониторинг, а каждую трансакцию придется объяснять и подтверждать.
Фото: facebook.com/pyshnyy

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«Это не так. Начнем с того, что финмониторинг осуществляется ко всем клиентам банков. Это стандарт, который должен выполняться. Кроме того, PEP (как и другим клиентам) может быть присвоен и низкий, и средний, и высокий уровень риска. Априори высокий уровень риска назначается только иностранным PEP», — объяснил Пышный.

По его словам, даже если к лицу применяются усиленные процедуры финмониторинга, это не означает, что они бессрочны.

«О чем идет речь в законе? Через 12 месяцев после того, как PEP перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, свойственных PEP, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующими полномочиями), его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту. Никто не собирается наказывать PEP какими-то пожизненными усиленными проверками», — отметил глава НБУ.

Также он отреагировал на опасения, что банки будут отказывать PEP в обслуживании и блокировать операции без разбора.

«Я прекрасно понимаю, откуда такие ожидания. Мы имеем не лучший опыт очень формального подхода со стороны ряда банков к обслуживанию PEP, в частности, установка всем без исключения необоснованно высокого уровня риска. Однако ситуацию меняем. И ситуация меняется», — подчеркнул Пышный.

По его словам, принятый закон фиксирует механизмы, которые нивелируют такой формальный подход, принятие в отношении PEP непропорциональных мер. Речь идет о риск-ориентированном подходе, который банки должны применять на практике.

Пышный отметил, что банки знают, как работать с законом, поскольку первые рекомендации НБУ предоставлял еще в 2021 году. В 2023 году были внесены соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, а Нацбанк провел большую разъяснительную работу с банками.

«Поэтому могу повторить еще раз сказанное банкам, что НБУ в дальнейшем не потерпит подхода, когда лучший способ избежать хлопот с PEP — это вообще отказать им в обслуживании», — подчеркнул он.

По его словам, предусмотрены очень существенные штрафы, если финучреждения будут отказываться применять риск-ориентированный подход.

«В законе — это цифра 1,7 млн грн для небанковских учреждений. А есть еще наши нормативные акты, которые позволяют применить к банкам более существенные меры влияния — штрафы до 10 млн грн. И могу заверить: если будут на то основания — мы их применим», — подытожил Пышный.

Напомним

«Минфин» писал, что 17 октября Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект № 9296-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP).

Принятие этого закона является структурным маяком меморандума с МВФ. Также это последнее условие открытия переговоров о членстве с ЕС.

16 октября Комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики пересмотрел свое решение по законопроекту о финансовом мониторинге политически значимых лиц. Норму, которая помешает евроинтеграции, убрали.

21 сентября Совет принял за основу законопроект о финмониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, PEPs).

В частности, законопроект № 9269-д предлагает создать реестр политически значимых лиц и вернуть для них пожизненный финансовый мониторинг (вместо трех лет).

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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yarg
yarg
20 октября 2023, 13:48
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Успокоил. Все поверили.
шучу , нет конечно.
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zevs1
zevs1
20 октября 2023, 14:10
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Честным Украинским чиновникам и политикам их родственникам боятся нечего от принятия этого закона о PEPs.
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yarg
yarg
20 октября 2023, 14:20
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Сложный вопрос.
им просто не будут счета открывать чтобы не иметь головной боли с НБУ. А так — да , нечего.

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Genna Smatko
Genna Smatko
20 октября 2023, 14:26
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Вони для себе такі закони приймають що все в них буде добре. А для простих людей що все погано і далі ще гірше. Тому чумадан вокзал Польща, Германия.
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yarg
yarg
20 октября 2023, 14:31
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В польщі вам буде ще гірше. там таких б’ють… ногами.
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