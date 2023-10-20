Умное инвестирование. Байден анонсировал запрос на пакет помощи Украине и Израилю на $100 миллиардов

Президент США Джо Байден заявил, что в истории мира наступил переломный момент. Он также назвал многомиллиардную военную помощь Украине и Израилю «умным инвестированием» в безопасность Америки. Об этом он сказал в своем видеообращении .

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Цель речи — убедить Конгресс одобрить общий пакет военной помощи Израилю и Украине в размере более $100 млрд.

Байден объявил, что пошлет «срочный» запрос Конгресса на финансирование помощи в пятницу.

В своем страстном обращении он также пытался объяснить американским гражданам, почему они должны заниматься войнами в тысячах километрах от своего дома.

И почему американские налогоплательщики должны посылать деньги за границу для достижения его внешнеполитических целей.

Он рассказал, что военная помощь Украине и Израилю является необходимым вкладом в будущую безопасность США.

Это разумная инвестиция, дивиденды из которой в виде безопасности Америка будет получать поколениями. Она поможет сберечь американских военных. Она поможет нам построить для наших детей и внуков мир, который будет более безопасным, мирным и преуспевающим", — сказал Байден.

Он заявил, что ХАМАС и Россия «стремятся уничтожить демократию». В своем выступлении Байден неоднократно ставил в один ряд путина и террористов.

Сколько средств может получить Украина

Белый дом пока официально не обнародовал подробности ожидаемого пакета помощи.

По данным источников Reuters, помощь будет включать:

$60 млрд для Украины и пополнение запасов США;

$14 млрд для Израиля;

$14 млрд на охрану границ США;

$10 млрд на гуманитарную помощь;

$7 млрд для Индо-Тихоокеанского региона, в том числе Тайваня.

Демократы надеются, что, объединив разные пакеты помощи, они смогут заручиться поддержкой финансирования Украины, против чего выступают некоторые республиканцы.

По данным Кильского института мировой экономики, с начала войны в Украине в феврале 2022 года администрация Джо Байдена и Конгресс США предоставили Украине более $75 млрд гуманитарной, финансовой и военной помощи.

Около 60% этой суммы связано с военными, например, на вооружение и помощь в сфере безопасности.

Израиль является самым большим совокупным получателем военной помощи США со времен Второй мировой войны.

По данным исследовательской службы Конгресса, на сегодняшний день США предоставили Израилю $158 млрд помощи.

В 2023 году США выделили Израилю $3,8 млрд на военное финансирование.

Это часть 10-летнего соглашения, подписанного в ходе администрации бывшего президента США Барака Обамы. В ее рамках США пообещали выделить $38 млрд военной помощи Израилю с 2019 по 2028 год.

Примет ли Конгресс это решение

Запрос Байдена поступит в фактически замороженный Конгресс, поскольку республиканцы Палаты представителей до сих пор не смогли выбрать спикера вместо Кевина Маккарти, потерявшего свой пост более двух недель назад.

Лидер республиканцев в Сенате выразил готовность поддержать этот проект, но внутри партии есть оппозиция.