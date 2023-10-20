Курс валют на 20 октября: Доллар в обменниках подешевел на 4 копейки

В пятницу, 20 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и продаже.

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В обменниках доллар подешевел на 4 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Курс евро в покупке вырос на 1 копейку, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,01−38,14, евро — 40,30−40,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,55−36,57 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,65−38,66 грн/евро.

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