Национальный банк Украины установил на 20 октября 2023 года официальный курс гривны на уровне 36,6118 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 5 копеек.
Курс валют: НБУ снизил курс гривны на 5 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 20 октября установил официальный курс евро на уровне 38,65 грн.
К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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