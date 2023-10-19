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19 октября 2023, 14:43 Читати українською

Рада поддержала повышение налога на прибыль для банков до 36%

Верховная Рада одобрила за основу проект закона об особенностях налогообложения банков". Об этом написал в телеграм-канале первый заместитель руководителя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Верховная Рада одобрила за основу проект закона об особенностях налогообложения банков

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«За» законопроект № 9656д в первом чтении проголосовало 247 народных депутатов.

Документ предусматривает повышение ставки налога на прибыль для банков с 18 до 36% в течение 2024−2025 годов, без права зачисления убытков прошлых периодов.

В проекте госбюджета на 2024 год учтены дополнительные поступления от принятия этого закона в сумме 9,9 млрд. грн.

Чытайте: 38% налог для банков не повлияет на доходность депозитов: что говорит НБУ

Что говорят в НБУ

По мнению Национального банка, базой для начисления дополнительного налога должна быть прибыль банка, и этот налог должен быть временным сроком на два года. Это предложение было обсуждено с представителями профильного комитета парламента и банковским сообществом, и, в общем, получила поддержку, поскольку легче для реализации в сжатые сроки, и позволяет избежать необходимости определения и мониторинга новой налогооблагаемой базы.

После заявления НБУ о 38% банковского налога почти сразу возникла версия о том, что по итогам 2023 года некоторые финучреждения могут снизить показатели по доходности — за счет переоценки качества кредитных портфелей и доформирования резервов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
youknow
youknow
19 октября 2023, 15:09
#
Доцільно, вчасно. Від цих дій не постраждають звичайні люди.
Перемога понад усе.
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