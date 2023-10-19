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19 октября 2023, 15:08 Читати українською

Нацбанк назвал приоритет на валютном рынке

Курсовая устойчивость, отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны будет оставаться приоритетом Национального банка. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время конференции Market|Risk|2023, сообщает пресс-служба регулятора.

Курсовая устойчивость, отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны будет оставаться приоритетом Национального банка.
Фото: НБУ

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Переход к управляемой гибкости курса

По словам Николайчука, Нацбанк приложил немалые усилия для формирования надлежащих устойчивых предпосылок, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка при переходе к управляемой гибкости курса.

Одна из них — это привлекательные ставки по гривневым инструментам. Сегодня средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11−12% после налогообложения и защищают от инфляции.

Привлекательность гривневых депозитов способствует уменьшению спроса на валюту и снижению давления на валютном рынке.

НБУ планирует продолжить реализацию своей соответствующей стратегии и смягчать ограничения. В то же время, этот процесс будет постепенным, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски.

Ситуация на валютном рынке

Кроме того, директор Департамента открытых рынков Алексей Лупин модерировал панельную дискуссию с участием казначеев банков во время конференции Market|Risk|2023.

Участники отметили почти полную бесшовность перехода к управляемой гибкости курса. Об этом свидетельствует и понижение валютных интервенций НБУ.

Если на первой неделе объем чистой продажи валюты НБУ достиг $1 152 млн (около половины из них — в первый день), то на второй неделе она снизилась до $575 млн.

По словам регулятора, ежедневная продажа валюты НБУ находится в пределах $100−170 млн. Курс на межбанке несущественно колеблется в обе стороны, а наличный рынок практически вернулся к состоянию в начале сентября.

Напомним

«Минфин» писал, что 2 октября Национальный банк внедрил управляемый гибкий курс.

Источник: Минфин
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