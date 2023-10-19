Курсовая устойчивость, отсутствие значительных колебаний на рынке или перманентного ослабления гривны будет оставаться приоритетом Национального банка. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук во время конференции Market|Risk|2023, сообщает пресс-служба регулятора.
Нацбанк назвал приоритет на валютном рынке
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Переход к управляемой гибкости курса
По словам Николайчука, Нацбанк приложил немалые усилия для формирования надлежащих устойчивых предпосылок, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка при переходе к управляемой гибкости курса.
Одна из них — это привлекательные ставки по гривневым инструментам. Сегодня средние ставки по депозитам в гривне составляют около 11−12% после налогообложения и защищают от инфляции.
Привлекательность гривневых депозитов способствует уменьшению спроса на валюту и снижению давления на валютном рынке.
НБУ планирует продолжить реализацию своей соответствующей стратегии и смягчать ограничения. В то же время, этот процесс будет постепенным, чтобы предоставить необходимые возможности для работы предприятий и минимизировать риски.
Ситуация на валютном рынке
Кроме того, директор Департамента открытых рынков Алексей Лупин модерировал панельную дискуссию с участием казначеев банков во время конференции Market|Risk|2023.
Участники отметили почти полную бесшовность перехода к управляемой гибкости курса. Об этом свидетельствует и понижение валютных интервенций НБУ.
Если на первой неделе объем чистой продажи валюты НБУ достиг $1 152 млн (около половины из них — в первый день), то на второй неделе она снизилась до $575 млн.
По словам регулятора, ежедневная продажа валюты НБУ находится в пределах $100−170 млн. Курс на межбанке несущественно колеблется в обе стороны, а наличный рынок практически вернулся к состоянию в начале сентября.
Напомним
«Минфин» писал, что 2 октября Национальный банк внедрил управляемый гибкий курс.
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