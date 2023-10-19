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19 октября 2023, 14:36 Читати українською

Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут использоваться в войне

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает Казахское телеграфное агентство.

Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне.
Фото: pixabay.com

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Министр уточнил, что импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана — ограничен.

«Мы экспортируем все товары, кроме относящихся к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили», — сказал Торебаев.

Среди таких товаров — дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться во время войны.

«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее (до войны россии с Украиной, — ред.) реэкспортировались через Казахстан», — пояснил Торебаев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
19 октября 2023, 14:51
#
1.5 года войны- они наконец-то смогли. А шо такое? А, точно: русня им нефтепровод подрезала чуток и через Монголию возить околовоенку из Кетая начала.
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