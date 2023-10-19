Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне. Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает Казахское телеграфное агентство.
Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут использоваться в войне
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Министр уточнил, что импорт из России в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана — ограничен.
«Мы экспортируем все товары, кроме относящихся к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили», — сказал Торебаев.
Среди таких товаров — дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться во время войны.
«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее (до войны россии с Украиной, — ред.) реэкспортировались через Казахстан», — пояснил Торебаев.
Источник: Минфин
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