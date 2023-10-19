Курс валют на 19 октября: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 19 октября, на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро также не изменилось в покупке и продаже.

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В обменниках доллар в покупке и продаже подешевел на 5 копеек. Курс евро также в покупке и продаже подешевел на 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,20 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,70 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,05−38,20, евро — 40,35−40,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,60−36,62 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 38,58−38,59 грн/евро.

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