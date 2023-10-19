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19 октября 2023, 9:53 Читати українською

JPMorgan спрогнозировал падение евро до паритета с долларом к концу года

JPMorgan прогнозирует снижение курса евро до паритета с долларом к концу 2023 года на фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического роста, пишет Financial Times.

JPMorgan прогнозирует снижение курса евро до паритета с долларом к концу 2023 года на фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического роста, пишет Financial Times.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПадение до паритетаКонфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на импортируемые в Европу энергоносители, а высокие ставки по кредитам негативно скажутся на росте ВВП еврозоны, сообщило издание.
Фото: depositphotos.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Падение до паритета

Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на импортируемые в Европу энергоносители, а высокие ставки по кредитам негативно скажутся на росте ВВП еврозоны, сообщило издание.

Курс евро уже упал более, чем на 6% по отношению к доллару с момента своего пика в середине июля ($1,1237) и по итогам торгов в понедельник, 16 октября, стоил $1,0558. Укреплению доллара способствовали данные о росте экономики США, в то время как в еврозоне, как ожидается, будет наблюдаться экономический спад.

«Несмотря на недавнее ослабление, евро по-прежнему не учитывает множество факторов неопределенности, с которыми сталкивается валюта», — рассказала сопредседатель исследовательской группы по глобальной валютной стратегии JPMorgan Мира Чандан.

Среди негативных факторов она назвала ужесточение финансовых условий и потенциальные геополитические риски, которые сохраняются на фоне стагнации экономики.

Читайте: Экономисты прогнозируют Германии вторую рецессию за год

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Правительство Германии на прошлой неделе снизило свой прогноз экономического роста и предупредило, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2023 году Германия, крупнейшая экономика еврозоны, может продемонстрировать самую слабую динамику среди экономик всех развитых стран. ВВП страны, как прогнозирует МВФ, по итогам года сократится на 0,3%. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, Германию ждет вторая рецессия в этом году. По их прогнозам, ВВП снизился на 0,2% за третий квартал и, вероятно, упадет еще на 0,1% до конца 2023 года.

Негативные настроения

Аналитики Goldman Sachs заявили, что негативные настроения в отношении евро усиливаются, в частности, из-за опасений инвесторов по поводу финансовых проблем в Италии.

Кроме того, выходившие в течение лета данные по экономической активности не оправдали ожиданий, а также сохраняются риски дальнейшего повышения цен на нефть и газ, рассказали в Goldman Sachs.

Nomura и RBC Capital Markets понизили свои прогнозы по курсу евро. Они прогнозируют, что евро упадет до $1,02 к концу года или в начале 2024 года. Если цены на нефть превысят $110 за баррель, евро будет трудно избежать паритета, считает валютный стратег Nomura Джордан Рочестер.

Падение до паритета вернет евро к уровням, которые наблюдались во втором полугодии прошлого года, когда курс единой европейской валюты опустился ниже $1 впервые с 2002 года.

Источник: Минфин
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