JPMorgan прогнозирует снижение курса евро до паритета с долларом к концу 2023 года на фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического роста, пишет Financial Times.
JPMorgan спрогнозировал падение евро до паритета с долларом к концу года
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Падение до паритета
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на импортируемые в Европу энергоносители, а высокие ставки по кредитам негативно скажутся на росте ВВП еврозоны, сообщило издание.
Курс евро уже упал более, чем на 6% по отношению к доллару с момента своего пика в середине июля ($1,1237) и по итогам торгов в понедельник, 16 октября, стоил $1,0558. Укреплению доллара способствовали данные о росте экономики США, в то время как в еврозоне, как ожидается, будет наблюдаться экономический спад.
«Несмотря на недавнее ослабление, евро по-прежнему не учитывает множество факторов неопределенности, с которыми сталкивается валюта», — рассказала сопредседатель исследовательской группы по глобальной валютной стратегии JPMorgan Мира Чандан.
Среди негативных факторов она назвала ужесточение финансовых условий и потенциальные геополитические риски, которые сохраняются на фоне стагнации экономики.
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Правительство Германии на прошлой неделе снизило свой прогноз экономического роста и предупредило, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что в 2023 году Германия, крупнейшая экономика еврозоны, может продемонстрировать самую слабую динамику среди экономик всех развитых стран. ВВП страны, как прогнозирует МВФ, по итогам года сократится на 0,3%. По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, Германию ждет вторая рецессия в этом году. По их прогнозам, ВВП снизился на 0,2% за третий квартал и, вероятно, упадет еще на 0,1% до конца 2023 года.
Негативные настроения
Аналитики Goldman Sachs заявили, что негативные настроения в отношении евро усиливаются, в частности, из-за опасений инвесторов по поводу финансовых проблем в Италии.
Кроме того, выходившие в течение лета данные по экономической активности не оправдали ожиданий, а также сохраняются риски дальнейшего повышения цен на нефть и газ, рассказали в Goldman Sachs.
Nomura и RBC Capital Markets понизили свои прогнозы по курсу евро. Они прогнозируют, что евро упадет до $1,02 к концу года или в начале 2024 года. Если цены на нефть превысят $110 за баррель, евро будет трудно избежать паритета, считает валютный стратег Nomura Джордан Рочестер.
Падение до паритета вернет евро к уровням, которые наблюдались во втором полугодии прошлого года, когда курс единой европейской валюты опустился ниже $1 впервые с 2002 года.
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