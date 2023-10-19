Нафтогаз с начала года уплатил в госбюджет 70 млрд грн налогов

Группа «Нафтогаз» по итогам января-сентября 2023 уплатила в государственный бюджет 70 млрд грн налогов. Об этом говорится в сообщении компании, пишет «Интерфакс-Украина».

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Сколько поступило в бюджет

65 млрд грн поступило в государственный бюджет, что составляет 11,8% от общей суммы отчислений бизнеса в него, и 5 млрд грн — в местные бюджеты.

«Группа „Нафтогаз“ — это надежная экономическая опора для общин и страны в целом. Только в сентябре наши предприятия перечислили в госбюджет 8,2 млрд грн, что составляет 13,9% всех налоговых поступлений», — приводятся в сообщении слова председателя правления НАК Алексея Чернышева.

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Напомним

Группа «Нафтогаз» в 2022 году перечислила в бюджеты почти 100 млрд грн, в 2021 году — 116 млрд грн.