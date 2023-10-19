Курс валют: НБУ понизил курс гривны на 11 копеек

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НБУ на 19 октября установил официальный курс евро на уровне 38,60 грн.

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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