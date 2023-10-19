Национальный банк Украины установил на 19 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,5616 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 11 копеек.
Курс валют: НБУ понизил курс гривны на 11 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 19 октября установил официальный курс евро на уровне 38,60 грн.
К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 11 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.
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Источник: Минфин
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