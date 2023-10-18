Курс валют: НБУ понизил курс гривны на 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 18 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,4507 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 12 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 17 октября установил официальный курс евро на уровне 38,55 грн.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 1 копейку в покупке и на 1 копейку в продаже.

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