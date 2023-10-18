В Агентстве по розыску и менеджменту активов состоялась первая рабочая встреча заинтересованных государственных органов по теме управления арестованными цифровыми активами, в частности, криптовалютами. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
В Украине разработают порядок управления арестованными криптовалютами
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В совещании приняли участие делегаты Департамента киберполиции, СБУ и ДБР. Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, вращающихся вокруг проблематики управления арестованными виртуальными активами как цифровой вещью (в понимании ст. 179 прим Гражданского кодекса Украины).
Отмечалось, что отсутствие правового регулирования в сфере управления цифровыми активами из-за не вступления в силу Закона Украины № 2074-IX «О виртуальных активах» заставляет заинтересованные стороны искать актуальные подходы и решения по указанной тематике.
Также обсуждались следующие вопросы: можно ли передавать виртуальные активы в управление, кто способен ими управлять и как именно государство может получить доход от менеджмента цифровых активов.
Участники согласились инициировать перед Генеральной прокуратурой Украины создание первичной законодательной основы для управления виртуальными активами в виде юстированного совместного приказа (методической инструкции) СНБО, ГПУ, АРМА, ГКП, СБУ и ДБР.
Документ, в частности, должен урегулировать вопросы управленческих рисков и сохранения стоимости волатильных криптоактивов (биткоин и других), что представляет для АРМА особый интерес в рамках дискреции Агентства сохранять экономическую ценность арестованных активов.
Также участники договорились о координации совместных действий по конфискации виртуальных активов, заблокированных в странах ЕС в рамках санкционного механизма.
Арестованные цифровые активы
В АРМА отметили, что со второй половины 2022 по 16 октября 2023 работники АРМА обнаружили и разыскали виртуальные активы фигурантов уголовных производств на ориентировочную сумму 223 531 USDT. За тот же период Агентство направило в адрес криптовалютных бирж более 19 запросов.
В 2023 году АРМА интенсифицировало сотрудничество с крупнейшими криптовалютными биржами мира для обмена информацией. Агентство получает идентификационные данные владельцев криптовалютных кошельков и информацию об операциях по ним.
«Кооперация с криптовалютными площадками позволяет АРМА устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств», — говорится в сообщении.
Комментарии - 1
СБУ: Пацаны обьясните мне блеан что такое криптовалюты и где они лежат?
Киберполисия: да мы сами то не особо вникаем, нам сказали поговорить об этом и всё…
Примерно так я вижу этот диалог потому что не раз сталкивался в CIBER полиции с диалогом о крипте и они вообще не бум бум что это такое и с чем его едят :D
В Украине нет ни какой кибер полиции, вместо того чтобы трындеть этот бред в сми, лучше бы наняли им специалистов для обучения людей, каким либо фишкам, даже хотя бы в биржах…