Стоимость доставки российской нефти по морю подскочила на 50% после санкций США — Reuters

Ставки фрахта судов для транспортировки нефти из российских балтийских портов в Индию выросли примерно на 50% на прошлой неделе, поскольку часть судовладельцев отказывается перевозить российскую нефть после первых санкций США из-за нарушений ценовых ограничений, установленных странами «Большой семерки» и ЕС. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Ставки на фрахт выросли примерно до $7,5 млн за рейс в понедельник с $4,5−4,8 млн на прошлой неделе», — сообщил источник в торговой компании, занимающейся продажей российской нефти.

По словам собеседника агентства, некоторые суда нанимали более $7 млн, поскольку все больше судовладельцев, особенно греческих, решают выйти из российского бизнеса. Некоторые из них вышли месяц назад, но сегодня количество таких компаний выросло.

«Рынок фрахтовых перевозок в целом растет, ставки растут на маршрутах Западная Африка — Персидский залив США, Западная Африка — Средиземноморье и средиземноморские маршруты, соблазняя судовладельцев искать более безопасные альтернативы», — добавил источник.

Читайте также: Чехия увеличила импорт российской нефти до 11-летнего максимума

Высшие тарифы на доставку и проблемы с оплатой на фоне усиления контроля США над поставкой российской нефти могут помешать планам Москвы уменьшить размер скидок на нефть на мировом рынке, отметил один из источников Reuters.

«Скидки на Urals (на основе стоимости, страхования и фрахта) могут увеличиться из-за повышения фрахта, транзакционных расходов и санкционного риска», — признал трейдер на российском нефтяном рынке.

Стоимость доставки российской нефти постепенно снижалась с зимы, когда было введено ограничение цен. Это помогло российским экспортерам нефти увеличить прибыль.