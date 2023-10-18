Ставки фрахта судов для транспортировки нефти из российских балтийских портов в Индию выросли примерно на 50% на прошлой неделе, поскольку часть судовладельцев отказывается перевозить российскую нефть после первых санкций США из-за нарушений ценовых ограничений, установленных странами «Большой семерки» и ЕС. Об этом сообщает Reuters.
Стоимость доставки российской нефти по морю подскочила на 50% после санкций США — Reuters
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«Ставки на фрахт выросли примерно до $7,5 млн за рейс в понедельник с $4,5−4,8 млн на прошлой неделе», — сообщил источник в торговой компании, занимающейся продажей российской нефти.
По словам собеседника агентства, некоторые суда нанимали более $7 млн, поскольку все больше судовладельцев, особенно греческих, решают выйти из российского бизнеса. Некоторые из них вышли месяц назад, но сегодня количество таких компаний выросло.
«Рынок фрахтовых перевозок в целом растет, ставки растут на маршрутах Западная Африка — Персидский залив США, Западная Африка — Средиземноморье и средиземноморские маршруты, соблазняя судовладельцев искать более безопасные альтернативы», — добавил источник.
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Высшие тарифы на доставку и проблемы с оплатой на фоне усиления контроля США над поставкой российской нефти могут помешать планам Москвы уменьшить размер скидок на нефть на мировом рынке, отметил один из источников Reuters.
«Скидки на Urals (на основе стоимости, страхования и фрахта) могут увеличиться из-за повышения фрахта, транзакционных расходов и санкционного риска», — признал трейдер на российском нефтяном рынке.
Стоимость доставки российской нефти постепенно снижалась с зимы, когда было введено ограничение цен. Это помогло российским экспортерам нефти увеличить прибыль.
Комментарии - 5
Впрочем, какая разница:
2012. Среднегодовой курс — 1 USD = 30 RUB
Доходы бюджета РФ — 12 855 млрд. руб. или $428 млрд
Средняя зп — 26 629 руб. или $888
2020. Среднегодовой курс — 1 USD = 75 RUB
Доходы бюджета РФ — 20 379 млрд. руб. или $272 млрд
Средняя зп — 35 361 руб. или $471
2022. Среднегодовой курс — 1 USD = 65 RUB
Доходы бюджета РФ — 27 800 млрд. руб. или $428 млрд
Средняя зп — 57 819 руб. или $889
Какие выводы из этого вы предлагаете сделать? Что в долларах доходы бюджета и з/п россиян в 2022-м такие же, как и в 2012-м? И выросли в полтора-два раза по сравнению с 2020-м?
Как из этих цифр получить перемогу и явное подтверждение того, что расеюшка гибнет и вот-вот таки точно стопроцентно сгинет?
И вообще Валера, ты зачем приполз сюда из своего Нечерноземья? Иди домой, водки нет.
Но ведь и в Украине в 2022-м, как и в 2012-м средняя з/п составила $420. Впрочем, настоящего украинца в первую очередь должны волновать РФ, Путин и кляти москали :-D